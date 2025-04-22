De tiara, vestido e telemóvel na mão: a fotografia dos 18 anos da princesa Isabella da Dinamarca

Para os retratos de gala, Isabella escolheu um vestido cor de laranja da designer Carina Grønning com um decote Bardot, um corpete drapeado e uma saia com cauda. Sobre o vestido, uma faixa azul clara da Ordem do Elefante, atribuída por Frederico X pelo aniversário, e as joias oferecidas pela avó, incluindo a tiara turquesa, em tempos da princesa herdeira da Suécia, Margarida de Connaught, mulher do rei Gustavo VI Adolfo da Suécia.

O aniversário da princesa foi assinalado a 21 de abril mas a festa começou dias antes, a 15, com uma gala na cidade de Aarhus e um concerto no Teatro Real de Copenhaga junto da família e de 1.000 jovens dinamarqueses, entre os 18 e os 24 anos, que, através de um sorteio, foram convidados para o evento.

Isabella da Dinamarca faz parte da mesma geração de jovens princesas europeias — entre elas a infanta Sofía, ainda de 17 anos — que estão a atingir a maioridade. No início do mês, foi a vez da princesa Ariane, filha da rainha Máxima e do rei Guilherme dos Países Baixos, de assinalar os 18 anos também com a partilha de fotografias oficiais. Num ambiente mais fechado, quando comparado com as recentes fotografias da princesa Isabella, Ariane surge com dois visuais diferentes: um vestido vermelho rendado da Self Portrait e um vestido de decote fechado, verde esmeralda, da Farm Rio.

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