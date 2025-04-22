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De tiara, vestido e telemóvel na mão: a fotografia dos 18 anos da princesa Isabella da Dinamarca

Este artigo tem mais de 1 ano

Sorridente, descontraída e de telemóvel na mão. Foi assim que Isabella da Dinamarca foi fotografada pela mãe no seu 18.º aniversário, contrastando com as fotografias oficiais da Casa Real.

Para celebrar o 18.º aniversário da princesa Isabella da Dinamarca, a Casa Real dinamarquesa partilhou uma sequência de retratos da jovem com uma tiara oferecida pela sua avó, Magarida II. Entre as fotografias, está uma que, captada pela mãe, vem representar a geração da jovem princesa: tiara, vestido de gala e telemóvel na mão.

Sorridente, a princesa que é dois anos mais nova que o príncipe herdeiro, Christian, o irmão mais velho, surge numa pose natural, contrastando com as restantes fotografias oficiais, captadas por Steen Evald, um dos fotógrafos oficiais da família real dinamarquesa. Partilhada nas redes sociais, a imagem vem acompanhada de um texto no qual a segunda filha do rei Frederik X e de Mary Donaldson agradece a todas as pessoas que estiveram presentes e celebraram os seus 18 anos.

Para os retratos de gala, Isabella escolheu um vestido cor de laranja da designer Carina Grønning com um decote Bardot, um corpete drapeado e uma saia com cauda. Sobre o vestido, uma faixa azul clara da Ordem do Elefante, atribuída por Frederico X pelo aniversário, e as joias oferecidas pela avó, incluindo a tiara turquesa, em tempos da princesa herdeira da Suécia, Margarida de Connaught, mulher do rei Gustavo VI Adolfo da Suécia.

A princesa, a infanta e o 10.º aniversário do Rei. Leonor e Sofia assumem protagonismo nas celebrações do reinado de Felipe VI

O aniversário da princesa foi assinalado a 21 de abril mas a festa começou dias antes, a 15, com uma gala na cidade de Aarhus e um concerto no Teatro Real de Copenhaga junto da família e de 1.000 jovens dinamarqueses, entre os 18 e os 24 anos, que, através de um sorteio, foram convidados para o evento.

Isabella da Dinamarca faz parte da mesma geração de jovens princesas europeias — entre elas a infanta Sofía, ainda de 17 anos — que estão a atingir a maioridade. No início do mês, foi a vez da princesa Ariane, filha da rainha Máxima e do rei Guilherme dos Países Baixos, de assinalar os 18 anos também com a partilha de fotografias oficiais. Num ambiente mais fechado, quando comparado com as recentes fotografias da princesa Isabella, Ariane surge com dois visuais diferentes: um vestido vermelho rendado da Self Portrait e um vestido de decote fechado, verde esmeralda, da Farm Rio.

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