Margarida II da Dinamarca era a única Rainha do mundo e a monarca há mais tempo no trono quando ao cair do pano do ano 2023 anunciou que iria abdicar. No dia 14 de janeiro passa as rédeas para o filho mais velho, que será Frederik X, e completa 52 anos de reinado. Tantos quantas as visitas de Estado que fez ao estrangeiro e uma delas foi a Portugal. A 25 de junho de 1984 o casal Eanes recebeu a Rainha Margarida e o marido, o príncipe Henrik, quando desembarcaram do iate real em Lisboa para três dias de visita com um intenso programa. Houve exposições, jantares, uma passagem pela Assembleia da República, um passeio pela Serra da Arrábida e uma estadia na ilustre residência do Palácio de Queluz. Quando esta paragem de Margarida II está prestes a completar 40 anos, percorremos o roteiro real pelos passos da Rainha.

Dia 1: a chegada no iate real e o banquete no Palácio da Ajuda

Segundo um preenchido e rigoroso programa de visita de Estado do dia 25 de junho de 1984, “Sua Majestade a Rainha Margarida II e Sua Alteza Real o Príncipe desembarcam junto à Torre de Belém”, onde seriam recebidos pelo Presidente da República de Portugal e pela mulher. Por estes anos o país recebeu uma série de chefes de Estado numa espécie de operação de charme em vésperas de adesão à Comunidade Económica Europeia (CEE). A candidatura nacional foi feita em 1977, em 1985 o tratado de adesão foi assinado no Mosteiro dos Jerónimos e entraria em vigor a 1 de janeiro de 1986. A Dinamarca já era membro da CEE desde 1 de janeiro de 1973.

