As joias que Mary da Dinamarca levou na bagagem para a primeira viagem como rainha

Frederik e Mary da Dinamarca fizeram por estes dias a primeira viagem de estado como reis e o destino escolhido foi a Suécia, o país vizinho com o qual têm laços especiais. Como manda a tradição, há uma agenda de eventos e um jantar de gala. A nova rainha fez justiça ao seu estatuto de referência na moda entre a realeza e escolheu fazer diplomacia com as joias, já que levou na mala de viagem peças histórias e cheias de significado para ambas as casas reais.

Os reis da Dinamarca chegaram esta segunda-feira de manhã à Suécia a bordo do iate real Danneborg. Foram recebidos pelos príncipes herdeiros, Victoria e Daniel, que os convidaram a subir a bordo do barco real Vasaordener para rumarem ao Palácio Real de Estocolmo onde os aguardavam os reis da Suécia com honras de estado. Foi a primeira vez desde 1774 que a embarcação sueca foi usada para receber monarcas e o gesto é uma das muitas provas do quão especial é esta visita. Afinal muito mais do que a proximidade geográfica, os dois países estão unidos por laços familiares entre ambas as famílias reais, já que a avó do Rei Frederik X da Dinamarca, a rainha Ingrid, é tia do Rei Carlos Gustavo da Suécia.

Esta terça-feira, o segundo e último dia de viagem, a rainhas começaram por visitar o Museu Príncipe Eugens Waldemarsudde onde viram uma exposição da artista dinamarquesa Marie Kroyer. Depois, os quatro reis juntaram-se para um almoço na Câmara Municipal de Estocolmo, também os príncipes da Suécia e outros convidados. À tarde houve uma visita ao centro de ciências biológicas de Estocolmo, uma conversa sobre inteligência artificial e uma visita ao Museu Nórdico, segundo dá conta a revista Hola.

Mary usou um vestido vermelho que já é um clássico do seu armário e assinado pela designer brasileira Raquel Diniz, adornado com uma pregadeira dourada e uns brincos de inspiração floral, ambos em ouro, e uma capa bege. O dia e a visita de estado acabou com uma receção no iate real oferecida pelos reis da Dinamarca aos monarcas suecos.

Na noite desta segunda-feira, os reis da Suécia ofereceram o tradicional banquete de gala em honra dos novos soberanos da Dinamarca. Antes de se sentarem à mesa, houve troca de condecorações. Frederik X e Mary receberam a Ordem dos Serafins das mãos do Rei Carlos Gustavo e deram ao príncipe Daniel, marido da princesa herdeira Victoria, a Ordem do Elefante. Mas o que dá realmente nas vistas nestes eventos são as joias das senhoras e as rainhas não se pouparam no brilho.

Mary da Dinamarca usou a tiara que será a favorita, de tantas vezes que já a vimos com ela. A tiara de rubis faz parte de um conjunto com brincos, colar, pregadeira e pulseira e tem também um elo de ligação à Suécia. As joias foram criadas para Désirée Clary, mulher do futuro Rei Carlos João XIV da Suécia, usar na coroação do imperador Napoleão. A tiara foi passando de geração em geração até chegar à princesa Luísa da Suécia, que se casou com o príncipe herdeiro Frederico da Dinamarca em 1869, e viria a adornar a cabeça de Mary várias vezes já no século XXI. A rainha Mary usou conjunto composto por uma saia bege brilhante e um top adornado com um bordado bordeux sobre um efeito de transparência, uma criação do designer Jesper Høvring.

A casa real partilhou na sua conta de Instagram um vídeo com o resumo deste banquete.