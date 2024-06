Os reis de Espanha celebraram esta quarta-feira, 19 de maio, uma década de reinado, mas dividiram o protagonismo com as filhas. A agenda de celebrações arrancou com atos solenes no Palácio Real, mas continuou ao final do dia em tom cultural, com uma visita de Leonor e Sofia à Galeria das Coleções Reais e a família reunida para ver um espetáculo de projeções no palácio. Já esta quinta-feira de manhã, os reis inauguraram uma exposição de fotografia. O aniversário fica também marcado pela criação de uma conta de Instagram da casa real espanhola (@csareal.es).

A mensagem de que a coroa espanhola tem um presente e um futuro tem sido clara neste 10.º aniversário de Felipe VI no trono. Enquanto o Rei e a rainha Letizia são o presente, a princesa Leonor e a infanta Sofia são o futuro. Uma família e duas gerações que andaram de mãos dadas durante estas celebrações. Uma exibição militar, entrega de condecorações e um almoço marcaram a manhã deste dia de aniversário. Ao final da tarde as filhas dos reis juntaram-se a um grupo de 40 jovens da sua geração numa visita à Galeria das Coleções Reais.

O museu foi inaugurado pelos reis no verão de 2023 e tem em exibição variadas obras de arte que contam a história da casa real espanhola ao longo de séculos. Está localizado ao lado da Catedral de Almudena, no recinto do Palácio Real. A herdeira ao trono e a irmã chegaram pouco depois das 20h00 (hora local e mais uma do que em Lisboa). A visita foi conduzida por Maria Dueñas, professora e escritora de sucesso em Espanha, e também por pessoas do Património Nacional. Os companheiros de Leonor e Sofia nesta visita de guiada foram 40 jovens com idades entre os 17 e os 21 anos que ganharam o concurso “O que é um Rei para ti?”, que é organizado anualmente pela Fundación Institucional Española (FIES).

Durante a visita viriam a juntar-se também ao grupo os próprios reis Felipe e Letizia. Leonor e Sofia foram as protagonistas deste evento. A princesa das Astúrias usou um conjunto composto por saia reta e um top de alças em cinza com aplicações de renda e pedrerias em preto e ainda uma clutch e uns sapatos de salto kitten também em preto. A infanta Sofia optou por um conjunto de calças brancas e top branco brilhante com uns sapatos de salto largo dourados.

As celebrações continuaram e, depois da visita ao museu, a família assistiu a um concerto da Unidade de Música da Guarda Real aberto ao público na Praça do Oriente, ao lado do Palácio Real. De seguida foi a vez do violinista Ara Malikian. O músico nascido no Líbano tocou a partir de uma das varandas do palácio uma música inédita composta para esta ocasião. O dia de festa terminou com um espetáculo de videomapping. Ao longo de quatro minutos a fachada do palácio serviu de tela para uma composição de homenagem aos 10 anos de reinado de Felipe VI. Os reis as filhas saíram do palácio para cumprimentar o público e assistir aos diferentes momentos. A casa real partilhou na sua conta de Youtube e também na rede social X vídeos destes eventos.

Os atos de celebração de Felipe VI prolongam-se pelo dia seguinte e esta quinta-feira de manhã, os reis inauguraram uma exposição de fotografia na Galeria do Príncipe no Palácio Real. “Felipe VI 2014-2024. Una década de historia de la Corona de España” mostra 23 imagens marcantes desta destes anos de reinado já conhecidas, mas que poderão ser vistas nas paredes do palácio em tamanho grande. A mostra viajará depois por outras cidades espanholas.

Durante a inauguração da exposição no Palácio Real, os reis cruzaram-se com um grupo de turistas em visita ao monumento e além de vários cumprimentos houve também fotografia de grupo. A rainha Letizia optou por um look total em branco composto por calças, blazer, top e até os ténis que tem usado com frequência em atos públicos por causa dos problemas nos pés que a impedem de usar saltos altos. Este fato pertence à à coleção de Victoria Beckham para a marca espanhola Mango e a rainha já o tinha usado antes.