Acionada por um alerta de uma pessoa a provocar ruído, a Polícia de Segurança Pública (PSP) deslocou-se, na madrugada de segunda-feira, a Arroios, em Lisboa, onde encontrou um cenário de violência e vários objetos suspeitos — uma arma branca, um martelo e dois barrotes de madeira.
Chegado à Rua Convento da Encarnação, pelas 4h00, a PSP encontrou “vários indivíduos envolvidos numa rixa”, que pararam os confrontos assim que se aperceberam da presença dos agentes. Através de um comunicado, a polícia informa que “um número indeterminado” de intervenientes ainda está em fuga.
“No local ficaram seis homens, estrangeiros e em situação regular em território nacional, os quais foram devidamente identificados”, acrescentam.
Confrontada com a “evidente violência da rixa”, a PSP acionou os meios de socorro, que prestaram assistência aos homens que ainda estavam no local, tendo transportado cinco deles para o Hospital de São José.
“Foram ainda apreendidos vários objetos utilizados como armas de agressão, designadamente uma arma branca, um martelo e dois barrotes de madeira”, remata a PSP, que já participou os factos ao Ministério Público.
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