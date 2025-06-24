Uma mulher morreu esta terça-feira num acidente rodoviário no Itinerário Complementar (IC) 8, em Pombal, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da Guarda Nacional Republicana (GNR). O trânsito já decorre de forma alternada.

Segundo a GNR, o alerta para o acidente, uma colisão frontal entre um veículo ligeiro de passageiros e um pesado de mercadorias, foi feito às 07h43. A vítima mortal é uma mulher de 25 anos, condutora do veículo de passageiros.

O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria adiantou que o acidente ocorreu ao quilómetro 45 e que originou ainda um ferido ligeiro.

Ao local acorreram sete veículos e 16 operacionais, dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica e GNR.