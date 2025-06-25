Mais de 80.000 pessoas foram retiradas de casa na província chinesa de Guizhou, no sudoeste da China, devido a inundações provocadas por chuvas torrenciais, indicou esta quarta-feira a agência de notícias oficial Xinhua.

As equipas de resgate foram mobilizadas para os dois distritos mais afetados, onde foi ativado o nível máximo de resposta de emergência, segundo a mesma fonte. Na terça-feira à tarde, o número de deslocados devido ao mau tempo ascendia a 80.900, indicou a Xinhua.

No distrito de Rongjiang, um campo de futebol ficou “submerso por três metros de água”. “A água subiu muito rápido”, relatou Long Tian, um residente local, citado pela agência oficial. “Fiquei no terceiro andar à espera de ajuda. À tarde fui transferido para um local seguro”, contou.

A China enfrenta atualmente fenómenos meteorológicos extremos. Esta semana, Pequim registou um dos dias mais quentes do ano, levando as autoridades a emitirem o segundo nível mais elevado de alerta por calor extremo.

Na semana passada, dezenas de milhares de pessoas também foram forçadas a abandonar as suas casas na província central de Hunan, igualmente devido a chuvas intensas.