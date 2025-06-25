O treinador italiano Stefano Pioli deixou o comando técnico do Al Nassr, dos portugueses Cristiano Ronaldo e Otávio, anunciou esta quarta-feira o clube da Liga saudita de futebol.
“O Al Nassr informa que Stefano Pioli e a sua equipa já não estão a trabalhar na equipa principal. Gostaríamos de agradecer ao senhor Pioli e à sua equipa pelo seu trabalho dedicado ao longo da última temporada”, lê-se nas redes sociais do clube de Riade.
Pioli, de 59 anos, chegou ao Al Nassr já depois do arranque da temporada passada, para substituir o português Luís Castro, mas falhou a conquista de qualquer título, terminando na terceira posição a Liga saudita e caindo nas meias-finais da Liga dos Campeões asiática.
Cristiano Ronaldo está em fim de contrato com o Al Nassr e ainda não anunciou o seu futuro, embora já tenha dado a entender que vai continuar no clube saudita em 2025/26.
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