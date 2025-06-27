O Ministério das Finanças taiwanês anunciou esta sexta-feira que vai impor taxas antidumping temporárias sobre a cerveja e o aço laminado a quente provenientes da China, a partir de 3 de julho, alegando “prejuízos substanciais” para a indústria local.

Em comunicado, a tutela indicou que as tarifas sobre a cerveja poderão atingir até 64,14%, enquanto as taxas aplicadas ao aço laminado a quente terão um teto de 20,15%.

“O Ministério das Finanças e o Ministério dos Assuntos Económicos determinaram preliminarmente a existência de práticas de dumping que causaram um dano substancial à indústria nacional“, lê-se na nota, que acrescentou que os encargos terão uma duração de quatro meses a partir da data de entrada em vigor.

Dumping consiste na venda a preço inferior ao custo da produção.

As autoridades de Taiwan abriram uma investigação em março passado sobre a cerveja e o aço chineses, alegando que os produtos locais estariam a enfrentar “concorrência desleal”.

A decisão de Taipé surge num momento de forte tensão nas relações com Pequim, que considera Taiwan uma “parte inalienável” do território chinês, apesar de a ilha ser governada de forma autónoma desde 1949.