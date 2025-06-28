As embaixadas dos Estados Unidos da América (EUA) pedem às pessoas que solicitam “um visto de não imigrante” para terem o perfil das redes sociais aberto. “Cada adjudicação de visto é uma decisão de segurança nacional”, lê-se no apelo também partilhado pela embaixada em Portugal.

O pedido norte-americano destina-se, especificamente, a quem procura um “visto de não imigrante F, M ou J”. Os primeiros dois correspondem a vistos com fins académicos ou de vocação (como seminaristas); o último para intercâmbios.

“Com efeito imediato, todas as pessoas solicitem um visto de não imigrante F, M ou J devem ajudar as definições de privacidade de todos os seus perfis nas redes sociais para ‘público’, a fim de facilitar a avaliação necessária para determinar a sua identidade e admissibilidade nos Estados Unidos”, lê-se no comunicado partilhado este sábado nas redes sociais da embaixada em Portugal.

Apesar de só agora ter sido partilhado por algumas embaixadas, o Departamento de Estado dos EUA já tinha revelado esta intenção a 18 de junho, mostrando-se “comprometido em proteger a nossa nação e os nossos cidadãos”.

“Um visto americano é um privilégio, não um direito. Utilizamos todas as informações disponíveis na nossa triagem e verificação de vistos para identificar requerentes que representam uma ameaça à segurança nacional americana. Sob novas diretrizes, realizaremos uma verificação abrangente e completa, incluindo presença online, de todos os candidatos a estudantes e visitantes de intercâmbio nas classificações de não imigrantes F, M e J. Para facilitar essa verificação, todos os solicitantes [destes] vistos serão instruídos a ajustar as definições de privacidade em todos os perfis das redes sociais para ‘público'”, lê-se na nota do governo americano.