Foram três dias repletos de extravagância e controvérsia em Veneza que terminaram… em pijamas (mesmo esses excêntricos). Apesar de uma marcha contra o casamento do magnata Jeff Bezos com a agora ex-jornalista Lauren Sánchez Bezos, os cerca de 200 convidados festejaram num evento final no sábado, dia 28 com DJ e um código de vestuário peculiar.

A noiva já tinha revelado o plano à Vogue: depois do casamento, seguia-se uma festa de pijama com “música incrível” a cargo de amigos. DJ Cassidy e Usher, que chegou à festa com um robe azul e longo em formato de smoking, foram dois deles. Tal como o músico norte-americano, também Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey e Kim Kardashian foram vistos a sair do hotel no centro de Veneza em pijama, ou melhor, interpretações de um.

Os noivos, que acenaram aos fotógrafos num barco, tinham um ar mais clássico: Bezos vestiu uma camisa preta e um blazer, Sánchez um vestido rosa. A festa de despedida teve um custo estimado de 42 milhões de euros, segundo o The Guardian, e teve lugar no Arsenale, um antigo estaleiro medieval.

Kim Kardashian for the Bezos' pajama party ☆ pic.twitter.com/kgMtv1tN6T — favs pop culture ⋆ ˚｡⋆ (@favspopculture) June 28, 2025

“Beijos sim, Bezos não”: Manifestantes criticam casamento, mas governador local sai em defesa do magnata

Um dia depois do casamento, no sábado, cerca de mil pessoas marcharam nas ruas e nos canais de Veneza contra a cerimónia do quarto homem mais rico do mundo e que concentrou na idílica cidade italiana muitas celebridades.

Os ativistas reclamaram que as festas de Bezos e Sánchez contribuíram para o agravamento dos problemas crónicos de turismo excessivo em Veneza, inundações motivadas pelas alterações climáticas e mais despesas para os moradores locais.

“Beijos sim, Bezos não”; “Não a Bezos, não à guerra” e “118.000 lojas italianas mortas pela Amazon”, eram algumas das frases expostas em cartazes dos manifestantes. Na famosa Ponte Rialto, várias pessoas penduraram uma faixa onde se lia “não há espaço para Bezos”.

Life-size mannequins of billionaire Jeff Bezos have popped up throughout Venice in protest of his multi-day wedding to Lauren Sanchez. https://t.co/w3nkKJjdm0 pic.twitter.com/UHsszwCYwi — CBS News (@CBSNews) June 26, 2025

Ao contrário dos manifestantes, o governador local saiu em defesa do dono da Amazon. “Aqueles que protestam são uma contradição para a história de Veneza, que é feita de relações, contactos e negócios. Bezos personifica a mentalidade veneziana. Ele é mais veneziano do que os manifestantes”, disse Luigi Brugnaro à Reuters.

Bezos terá doado 3 milhões de euros a instituições locais, o que é visto por um ativista citado pela Sky News como “uma miséria” que visa “apenas limpar a sua consciência”.

Casamento foi o momento mais secreto da festa mediática

Apesar de ter sido o ponto alto de um evento muito mediático de três dias, o casamento acabou por ser também o momento mais secreto da festa. O primeiro detalhe surgiu pela Vogue, revista que teve o exclusivo da cerimónia, que revelou o vestido da noiva, inspirado num modelo de Sophia Loren no filme Houseboat (1958).

Foi com esse vestido — a primeira roupa formal que usou com o peito tão coberto, como confessou à Vogue — que a ex-jornalista, na companhia dos seus dois filhos, caminhou em direção ao dono da Amazon perante o olhar das celebridades presentes.

Perante o olhar atento da família Kardashian-Jenner, Bill Gates, Oprah Winfrey, Ivanka Trump, Tommy Hilfiger, Ellie Goulding, Usher, Sydney Sweeney, Orlando Bloom, Tom Brady, Rania (rainha da Jordânia) e Leonardo DiCaprio, a cerimónia começou ao som de “Can’t Help Falling in Love”, de Elvis Presley, interpretada por Matteo Bocelli, filho do tenor italiano Andrea Bocelli, relatou a People.

Ansiosa pelo casamento, Lauren admitiu à Vogue, antes da festa, que estava “feliz por casar e poder passar a vida com alguém que eu adoro”. Apesar do casamento italiano, fontes ouvidas pela Reuters garantem que a formalização da união não teve reconhecimento legal em Itália, dando a entender que o casal oficializou a ligação nos Estados Unidos da América antes da viagem.