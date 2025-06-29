Um jovem de 20 anos tentou fugir de carro à Polícia de Segurança Pública (PSP), depois de ter sido apanhado pelos agentes a consumir óxido nitroso, associada à ‘droga do riso’, na madrugada deste domingo, na rua Doutor Alberto Pinheiro Torres, em Oeiras. Durante a fuga, embateu no carro dos agentes e acabou detido pouco depois.

A equipa de intervenção rápida da PSP preparava-se para abordar o condutor, quando o suspeito se apercebeu e começou a fugir. Ainda ao volante, o jovem bateu em cinco carros, um deles o da PSP, que ficou com “danos ligeiros na traseira esquerda”, mas continuou “operacional para o serviço”, garante fonte oficial ao Observador.

O condutor acabou por ser detido pela PSP de Oeiras e polícias da Esquadra de Trânsito que participaram o acidente. No decorrer da operação foram apreendidas duas botijas de óxido nitroso. Todos os factos foram comunicados ao Ministério Público.

Em poucos dias esta é pelo menos a segunda apreensão da polícia relacionada com a droga do riso na Grande Lisboa. Entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, a PSP desenvolveu uma operação especial de prevenção criminal na Cova da Moura, na qual apreendeu 12 garrafas de óxido nitroso.

Os números relacionados com este consumo têm aumentado nos últimos anos nos hospitais portugueses. Segundo dados da Lusa, em 2020 foram identificados três casos de jovens com lesões neurológicas graves, resultantes do consumo de óxido nitroso para fins recreativos; quatro em 2021; um em 2022. Em 2023 não foi registada nenhum, e, em 2024, oito. Nos primeiros dois meses de 2025, já foram registadas cinco intoxicações por este gás.