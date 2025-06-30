Tudo começou no Open da Austrália de 2024, tudo prosseguiu nos Grand Slams de 2025. A temporada pode estar a correr melhor ou pior a Nuno Borges mas, quando chega à altura dos Majors, o nível que o português consegue apresentar vai sempre ao encontro daquilo que projetara antes do arranque dos torneios. Única exceção? Wilmbledon. O mundo à parte que é a prova londrina dentro do calendário mundial continuou a ser um mundo à parte onde o maiato não conseguia “entrar”, com três derrotas consecutivas na primeira ronda com Mackenzie McDonald (2022), Francisco Cerundolo (2023) e Yoshihito Nishioka (2024). Ainda assim, e à quarta tentativa, o maiato não baixava os braços e colocava como meta essa primeira vitória.

“A minha mentalidade é a do costume. Em Wimbledon nunca ganhei, tenho os pés assentes na terra e vou passo a passo. Entrar direto é muito importante e especial. Os jogadores sentem que é um torneio especial. É um torneio chique! Obrigam-nos a vestir de branco e numa altura em que o ténis não é tão nobre como noutros tempos, este torneio traz as memórias de outros tempos. A relva é muito especial. Há poucos países que têm relva e só há relva num curto período do ano. Infelizmente em Portugal não temos. Como temos menos tempo de treino aqui, posso sentir-me menos à vontade do que noutras superfícies mas tenho me sentido muito melhor do que nos anos anteriores”, comentara à agência Lusa antes da estreia.

Público especial: João Sousa e Jaime Faria estão ali de pé, junto ao árbitro de cadeira, a assistir ao tie-break do terceiro set entre Nuno Borges e Francisco Cerúndolo. pic.twitter.com/G9WQWnA2Ne — Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) June 30, 2025

Em paralelo, havia esse interesse paralelo de uma possível “vingança” de Cerundolo, argentino que ocupa o top 20 mundial (19.º) e que também não é propriamente o maior especialista em relva, tendo como melhor resultado em Wimbledon uma segunda ronda… após bater o português em 2023. “Estou pronto para ganhar o encontro mas não vais ser um desafio fácil, principalmente contra um cabeça de série. Vou acreditar no meu jogo e tentar trazer o melhor de mim. Já conheço o Francisco [Cerundolo], sei que não me vai oferecer nada e eu tenciono fazer-lhe o mesmo. Se ele me der oportunidades, vou com tudo para aproveitar. Ele tem feito um ano muito positivo, mas na relva nunca se sabe”, salientara o português.

Nuno Borges gets a fantastic first ever #Wimbledon main draw win. Defeats #19 Francisco Cerundolo 4-6, 6-3, 7-6(5), 6-0 to reach the 2nd round. Another great win for Portuguese tennis in a Grand Slam this year. Great to see. pic.twitter.com/HAjppbXsDf — José Morgado (@josemorgado) June 30, 2025

Por um lado, havia essa capacidade de resiliência que é uma imagem de marca de Nuno Borges. Por outro, sobrava uma enorme confiança de que era possível surpreender o argentino mesmo sem o tempo de treino em relva que desejava. Tentou, cumpriu, à quarta foi mesmo de vez: apesar de ter perdido o primeiro parcial por 6-4, o português recuperou logo de seguida com um 6-3, venceu o tie break do terceiro set onde chegou a servir para fechar (7-5) e fechou o encontro no court 17 com uma “bicicleta” (6-0) para o triunfo em 2h28.

Agora, depois de ter chegado à terceira ronda no Open da Austrália e em Roland Garros, Nuno Borges vai tentar também alcançar o mesmo patamar em Wimbledon, tendo pela frente um adversário mais “acessível” tendo em conta que Cerundolo era o 16.º cabeça de série do torneio que sairá entre o wild card britânico Billy Harris e o lucky looser sérvio Dusan Lajovic. O melhor resultado em Grand Slams do maiato continua a ser a quarta ronda na Austrália e no US Open em 2024, ambas com derrotas frente a Daniil Medvedev.

PRIMEIRA VITÓRIA em #Wimbledon para Nuno Borges! 4-6, 6-3, 7-6(5) e 6-0 vs. Francisco Cerúndolo, o mesmo adversário contra quem sofreu uma entorse há dois anos quando tudo indicava que poderia celebrar pela primeira vez no All England Club. Desta vez não escapa! pic.twitter.com/CY8YmwQcwc — Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) June 30, 2025

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 7.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui e o sexto aqui]