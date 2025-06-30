José Albano anunciado, em 2024, como candidato do PSD à Câmara de Melgaço, vai concorrer nas eleições autárquicas deste ano pela coligação com o CDS-PP, a Aliança Democrática (AD), focado na atração de investimento privado para estancar “sangria populacional”.

Em declarações esta segunda-feira à agência Lusa, o candidato de 54 anos, advogado e empresário manifestou-se “muito preocupado” com a perda de população que resultou na perda, nas próximas eleições autárquicas, de dois mandatos no executivo municipal. Atualmente, o executivo municipal é composto por quatro elementos do PS e, três do PSD.

“É muito preocupante não é só pela perda de dois vereadores. É também a perda, em função da diminuição da população, das verbas que são transferidas do Orçamento de Estado (OE)”, referiu.

Para José Albano, o concelho de Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, é o mais setentrional do país, “tem pouco investimento privado e pouca capacidade de gerar receita“.

“Neste momento, temos uma estrutura de custos, despesa fixa, que absorve completamente a receita corrente e por isso a necessidade de atrair investimento privado. Só assim será possível criar postos de trabalho e dessa forma fixar os jovens que continuam a sair para o estrangeiro e, para outros concelhos, nomeadamente, o concelho vizinho de Monção”, especificou.

O candidato da AD lembrou que “nos últimos Censos o concelho registou uma perda de população de 15,6% de população”.

“Isto significa três vezes mais do que a média do distrito de Viana do Castelo e oito vezes mais que a média nacional. Podem dizer que somos um concelho de interior, mas pelo país fora há muitos concelhos de interior que também têm perdido população, mas não com esta envergadura. É um fenómeno preocupante. De acordo com estudos que já foram feitos, com esta sangria populacional dentro de 20 anos Melgaço tenha menos de metade da população. Neste momento, segundo os últimos Censos, somos cerca de 7.599 habitantes, mas dentro de 20 anos prevê-se que sejamos cerca de três mil. Não querendo ser alarmista, o futuro do concelho pode estar em causa”, reforçou.

Se for eleito, o candidato da AD, que detém uma sociedade de advogados e é empresário nas áreas da venda a retalho, imobiliário e turismo rural, quer “restaurar o amor-próprio, a autoestima e a confiança que Melgaço perdeu”.

“No geral, sentimo-nos um pouco pequeninos comparativamente com os outros municípios que temos visto crescer quando Melgaço tem estagnado e até regredido”, apontou. A saúde “é uma das propostas fortes” de José Albano, atendendo ao facto de o concelho ter “uma população muito envelhecida, cerca de 50% com mais de 65 anos”.

“Em 2008 perdemos o Serviço de Atendimento Permanente no centro de Saúde e estamos muito longe do hospital de Viana do Castelo. São 100 quilómetros para cada lado. Uma das nossas propostas fortes é contratar um seguro de saúde coletivo que permita ajudar as pessoas, com comparticipação quer para deslocações, quer ao nível de consultas, exames de diagnostico e também intervenções cirúrgicas”.

Além da atividade profissional, José Albano desempenhou as funções de deputado do PSD na Assembleia Municipal, entre 2017 e 2021 e, de vereador no executivo municipal entre 2002 e 2005 porque o candidato então eleito não assumiu o mandato.

As eleições autárquicas deste ano deverão decorrer em setembro ou outubro sendo também já conhecida a candidatura de José Lima pelo PS.