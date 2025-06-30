A Câmara Municipal do Porto opôs-se esta segunda-feira ao encerramento do Serviço de Finanças de Porto 3, que serve a freguesia de Paranhos.

Numa recomendação apresentada pelo Bloco de Esquerda (BE), e que foi aprovada por unanimidade, o executivo defende a manutenção da estrutura de atendimento atual e a contratação de trabalhadores “reconhecidamente em falta” nestes serviços.

Este serviço serve a freguesia mais populosa da cidade (45.883 residentes) e o seu encerramento não faz sentido para a população do Porto e, muito em específico, para quem vive e trabalha nesta freguesia, refere o documento.

O objetivo do Governo é encerrar este serviço e integrá-lo no Serviço de Finanças Porto 4 que serve, atualmente, apenas a freguesia de Ramalde com 38.847 residentes, ressalva.

“Esta fusão implica juntar as duas freguesias mais populosas da cidade e uma redução na qualidade dos serviços de cerca de 85 mil residentes da cidade. Para termos de comparação, o serviço de finanças que serve mais população da cidade é o Serviço 2 com cerca de 57 mil residentes”, sustenta a recomendação.

O serviço em causa é reconhecido “não só no Porto, mas a nível distrital com espaços de trabalho amplos, salas de formação e arquivos otimizados, tornando-se este encerramento uma degradação das condições de trabalho e do serviço prestado na cidade“, sublinha.

A recomendação destaca ainda que este serviço de finanças localiza-se num eixo de extrema relevância na cidade e bastante bem servido de transportes públicos, o que facilita a deslocação quotidiana de contribuintes e trabalhadores.

No Porto, os serviços de finanças organizam-se em cinco locais de atendimento.