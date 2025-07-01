Marco Almeida escolheu Fernando Seara como candidato à presidência da Assembleia Municipal de Sintra. É o regresso à vida autárquica de uma figura que liderou a aquela Câmara entre 2001 e 2013, ano em que saiu por ter atingido o limite máximo de mandatos.
Numa nota enviada pela equipa de Marco Almeida ao Observador, Seara explica o porquê de se ter associado ao candidato social-democrata. “Sintra é parte da minha vida. Aceitei este desafio porque acredito que o Marco Almeida tem as qualidades necessárias para pôr o concelho a mexer novamente, é um homem de trabalho, próximo das pessoas, com um conhecimento profundo de Sintra e uma vontade genuína de fazer acontecer.”
“Como Presidente da Assembleia Municipal, estarei ao lado do Marco Almeida com uma postura exigente e construtiva, ajudando a honrar o passado, a valorizar o presente e a projetar o futuro. É esse o compromisso que assumo com Marco Almeida e com todos os sintrenses”, promete Seara.
Por seu lado, Marco Almeida explica a escolha, assinalando que “Fernando Seara é uma das personalidades mais marcantes da história democrática de Sintra”. “É incontornável. É alguém que também conhece muito bem o concelho. É uma enorme mais-valia para este projeto, que une experiência, renovação e um forte compromisso com os sintrenses”.
Marco Almeida enfrenta nestas eleições uma forte concorrência à direita. O CDS, de fora da coligação com o PSD, aposta no atual vereador Maurício Rodrigues. Rita Matias será candidata em nome do Chega, partido que teve a maioria dos votos do concelho nas últimas legislativas. Ana Mendes Godinho, antiga ministra de António Costa, será candidata pelo PS.
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