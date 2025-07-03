Pelo menos quatro pessoas morreram e as equipas de resgate prosseguem esta quinta-feira as buscas por 38 desaparecidos, após um ferry com 65 pessoas se ter afundado, perto da ilha turística de Bali, na Indonésia.

Rama Samtama Putra, o chefe da polícia de Banyuwangi, em Java Oriental, disse à agência de notícias France-Presse que “vinte e três pessoas foram resgatadas, quatro mortas”, de acordo com um balanço preliminar, por volta das 7h50 (1h50 em Lisboa).

Algumas das pessoas resgatadas estavam inconscientes depois de terem estado à deriva em águas agitadas durante horas, acrescentou Samtama Putra.

O KMP Tunu Pratama Jaya afundou por volta das 23h20 de quarta-feira (15h20 em Lisboa), quase meia hora depois de deixar o porto de Ketapang, disse a agência de busca e salvamento da cidade de Surabaya, em comunicado. O navio tinha como destino o porto de Gilimanuk, em Bali, uma viagem de 50 quilómetros, informou a Agência Nacional de Busca e Salvamento indonésia. O ferry transportava 53 passageiros, 12 tripulantes e 22 veículos, incluindo 14 camiões, acrescentou a agência, em comunicado.

Nove barcos, incluindo dois rebocadores e dois botes insufláveis, estão a procurar os desaparecidos desde a noite de quarta-feira, enfrentando ondas de até dois metros de altura.

Os acidentes marítimos são frequentes neste arquipélago do sudeste asiático composto por cerca de 17 mil ilhas, onde os padrões de segurança da navegação são insuficientes.

Em 2018, mais de 150 pessoas morreram quando um ferry naufragou no Toba, um dos lagos mais profundos do mundo, na ilha de Sumatra.