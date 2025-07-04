A morte do jogador de futebol Diogo Jota e do seu irmão, André Silva, domina as capas das edições impressas de vários jornais nacionais e internacionais nesta sexta-feira. É o caso do britânico The Sun, do francês L’Équipe ou o espanhol Marca — que colocam o acidente fatal do internacional português em manchete.
A imprensa do Reino Unido, país onde jogava Diogo Jota, no Liverpool, faz várias capas sobre o acidente. É o caso do Metro, Daily Mail ou o Daily Mirror. Também o The Sun dedica a capa completa do jornal ao internacional com o título “O futebol perdeu um campeão”. Já o The Guardian recorda o jogador com as reações do Liverpool e de várias figuras do mundo do futebol.
Em Espanha, a notícia também continua em destaque. Os jornais desportivos Marca e Super Deporte colocam na capa uma imagem do minuto de silêncio realizado no jogo de quinta-feira entre Portugal e Espanha no Campeonato da Europa Feminino, em honra de Diogo Jota.
Também o diário Sport também fez capa com a frase “Luto por Diogo Jota”. Por seu turno, o El Mundo mostra uma foto do carro do antigo jogador depois do acidente – o El País, por outro lado, tem uma chamada na capa com a notícia do desastre de viação.
Em França, o diário desportivo L´Equipe faz manchete com Diogo Jota, havendo referências na primeira página noutros jornais como o Le Figaro, por exemplo. E o mesmo se passa em Itália, com os jornais desportivos a assinalarem a morte de Diogo Jota: o Corriere dello Sport fala de um “choque mundial” e a Gazzetta dello Sport resume o acidente fatal com o título “Il calcio sotto shock” (o futebol está em choque, em português).
Em Portugal, os jornais desportivos A Bola, Record e O Jogo dedicam por completo a capa do jornal a Diogo Jota e a André Silva. “You’ll Never Walk Alone” (Nunca caminharás sozinho, em português), “Jota de Todos Nós” e “Dor Eterna” são as frases que se podem ler.
Também o Público recorda o “pequeno jogador que se fez gigante”. O Diário de Notícias fala do “rapaz que preferia jogar à bola” e o Jornal de Notícias lembra o avançado “de Gondomar no coração do mundo”.
Fora da Europa, Diogo Jota chegou às páginas do jornal chileno El Mercurio, que escreve sobre “o choque da morte súbita de Diogo Jota num acidente de viação. No Peru, o El Comercio destaca a morte do internacional como o “tema do dia” e o mexicano Excélsior faz notícia com a reação de Cristiano Ronaldo à morte de Diogo Jota.
Também no The New York Times a morte de Jota merece destaque na capa, com a frase “a estrela do futebol que morreu num acidente de carro” acompanhada de uma fotografia do avançado.
No Brasil, O Globo noticia “o trágico acidente que comove o mundo do futebol” e O Dia recorda o acidente com uma fotografia dos ramos de flores em homenagem a Jota no exterior do estádio de Anfield, em Liverpool. O Estado de São Paulo e Correio Braziliense também destacaram nas suas capas o trágico acontecimento.