Seis dos 13 detidos na operação “Ballon” que visou o desmantelamento de uma rede de tráfico de droga que atuava no norte do distrito de Aveiro vão aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou esta sexta-feira a GNR.

Em comunicado, a GNR esclareceu que, após terem sido presentes no Tribunal da Feira, cinco homens, com idades entre 24 e 50 anos, e uma mulher de 26 anos, foram sujeitos à aplicação da medida de coação de prisão preventiva.

“Os cinco homens foram conduzidos para o Estabelecimento Prisional do Porto, e a mulher para Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo”, refere a mesma nota.

Ainda segundo a Guarda, quatro dos suspeitos ficaram sujeitos a apresentações semanais nos postos policiais da área de residência, e um com apresentações quinzenais no posto policial da área de residência.

Os outros dois detidos foram libertados, com Termo de Identidade e Residência, e o processo baixou a inquérito.

A GNR anunciou na quarta-feira ter desmantelado uma rede de tráfico de estupefacientes e detido 11 homens, com idades entre os 25 e os 50 anos, e duas mulheres de 26 e 45 anos, nos distritos de Aveiro e do Porto.

Segundo a Guarda, os suspeitos foram detidos durante a operação “Balloon”, que decorreu na terça-feira, e que incluiu a realização de 15 buscas domiciliárias e três em veículos e o cumprimento de oito mandados de detenção.

“No âmbito de uma investigação, que decorria há sete meses, foi possível apurar-se que os suspeitos operavam em rede, dedicando-se ao tráfico de estupefacientes na zona norte do distrito de Aveiro”, referiu a GNR.

Durante a operação, foram apreendidas mais de 35 mil doses de droga (30.742 doses de heroína, 3 795 doses de cocaína e 549,46 doses de haxixe) e 283 botijas de óxido de nitroso de dois quilos cada.

A GNR apreendeu ainda cinco pistolas, um revólver, uma caçadeira, dois bastões extensíveis, duas soqueiras e 182 munições, para além de seis viaturas ligeiras e 15.875 euros em dinheiro.

A operação, que contou com o apoio da PSP, foi desenvolvida nos concelhos de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, e nos concelhos de Gondomar, Penafiel e Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.