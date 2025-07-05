O defesa internacional inglês Kyle Walker deixou o Manchester City para assinar um contrato de duas temporadas com o recém-promovido Burnley, anunciaram este sábado os dois clubes da Liga inglesa de futebol.

Walker, de 35 anos, colocou fim a uma ligação de oito anos ao City, com o qual tinha contrato até 2026, e muda-se em definitivo para os ‘clarets’, depois de na segunda metade da última época ter estado emprestado aos italianos do AC Milan, então treinados pelo português Sérgio Conceição.

O lateral direito chegou ao Manchester City em 2017/18, proveniente do Tottenham, tendo contabilizado 319 jogos e seis golos nos ‘citizens’, pelos quais envergou a braçadeira de capitão e conquistou seis títulos de campeão inglês, duas Taças de Inglaterra, quatro Taças da Liga inglesa, duas Supertaças de Inglaterra, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça europeia e um Mundial de clubes.

“Todos no Manchester City desejam a Kyle Walker a maior sorte neste novo capítulo da sua carreira”, publicou o clube no seu site oficial, assinalando ao pormenor a extensa passagem do defesa pelo emblema em que alinham os portugueses Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva.

Kyle Walker, que soma 96 partidas pela seleção de Inglaterra, começou a carreira no Sheffield United, representando ainda Northampton Town, Tottenham, Queens Park Rangers e Aston Villa.

O Burnley assegurou o regresso à Premier League na época passada, ao terminar na segunda posição do Championship, o segundo escalão inglês.