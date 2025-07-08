Sardine Girl Summer. Das carteiras de luxo aos vestidos na Shein, a tendência estética que dominou as redes sociais

Já no século XXI as latas, ou as sardinhas, passaram a ser consideradas lembranças ou artigos de design. “Diria que isso é uma coisa que começou no princípio dos anos 2000. Teve muita influência nesse processo algumas marcas novas, como a Jose Gourmet, que começaram a tirar proveito da forma da sardinha e fazer umas embalagens mais gráficas, mais apelativas, até em termos quase de coleção. Sem dúvida que o trabalho da EGEAC com o Jorge Silva, da Silva Designers, que lançou o concurso de desenharem as sardinhas também passou a ter uma grande visibilidade. Eu diria que de 2010 para frente as conservas começaram a ser um produto turístico, começaram a serem vendidas quase como uma lembrança, uma recordação de Portugal”, diz Victor Vicente. Aliás, os vencedores dos últimos anos do Concurso de Sardinhas também estão na exposição no Padrão dos Descobrimentos, assim com artigos de arte, com explica Francisco Henriques. “Temos uma peça, por exemplo, que é uma taça, que foi feita pela Joana Vasconcelos, que é uma das artistas plásticas mais conhecidas hoje em dia em Portugal, com uma parceria com a fábrica Bordalo Pinheiro. Isso para dizer que não é só do lado do design, mas também da produção artística, penso que vamos continuar a ver novos símbolos, novas criações ligadas às sardinhas.”

Francisco também considera que a popularidade das sardinhas nas redes sociais pode estar relacionada com uma tendência à alimentação saudável entre os mais jovens. “Apesar de ser um produto processado, é muito saudável. São essencialmente peixe, azeite e sal. E é também muito fácil de transportar para todos os locais, e de grande duração.” Certo é que os vídeos no TikTok vão além dos artigos de moda e decoração, com muitas influencers a partilhar receitas para o verão que incluem sardinhas em lata. Uma refeição fácil, saudável e barata numa embalagem que representa o luxo e a estética cool. Afinal, ser uma sardine girl summer não é só sobre o que se veste.

Para João Campos, a Sardine Girl Summer também pode ajudar a promover o consumo das sardinhas, além de vender a imagem de Portugal no exterior. “Embora a indústria não seja originalmente portuguesa, temos uma longa história e muito curiosa, que acho que fica reafirmada com esta redescoberta da estética. E acho que marcas como, por exemplo, o Valor do Tempo (“The Fantastic World of The Portuguese Sardine”), portanto a loja de estéticos portugueses em Nova Iorque, é um exemplo, precisamente, do potencial que a indústria tem, não só no produto, mas alinhar o produto a uma simbologia, a uma lógica metafórica, que remete precisamente a esse passado com uma perspetiva económica.” O designer destaca ainda que, com a chegada das ferramentas de inteligência artificial, a exploração da estética da indústria conserveira pode ser interpretada como um movimento de procura por autenticidade. “Nós hoje vendemos o signo, a fantasia. Portanto, o marketing, a própria capacidade das marcas terem transformado, terem assumido um papel semiótico na rotina do público, faz com que essa dimensão estética, simbólica, metafórica, tenha mais valor.”