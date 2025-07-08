Mário Branco era um nome há muito apontado ao Benfica. Aliás, ainda antes de aceitar o recente desafio no Fenerbahçe que tem José Mourinho como treinador, a figura do diretor já tinha sido ventilada como hipótese para reforçar a estrutura dos encarnados. Esta terça-feira, com as notícias que davam conta da saída de Rui Pedro Braz após a janela de verão no mercado de transferências, voltou a ser apontado como possibilidade para chegar à Luz. No entanto, e por uma questão de lógica, era mais visto como diretor desportivo. Afinal, e como entretanto foi confirmado pelo próprio clube, o dirigente de 49 anos entrará como diretor geral.
No mesmo comunicado, o Benfica não só avançou com a saída de Lourenço Pereira Coelho nos próximos dias como anunciou Mário Branco de forma oficial como “substituto”, ficando apenas por saber se ficará também como diretor desportivo com a saída de Rui Pedro Braz, se entrará mais alguém para reforçar a estrutura que gere o futebol ou se haverá uma mudança no atual organograma dos encarnados, redefinido em 2022 já com Rui Costa na presidência quando Pereira Coelho regressou ao conjunto da Luz.
“O Sport Lisboa e Benfica informa que Lourenço Coelho cessará funções como diretor geral para o futebol no final desta semana. O clube agradece a Lourenço Coelho todo o profissionalismo, dedicação e competência colocados ao serviço do Benfica ao longo de 21 anos, tendo exercido a função de diretor geral, de forma intervalada, durante sete anos, período durante o qual o Benfica venceu cinco Campeonatos”, começou por referir o comunicado emitido ao início da noite através das plataformas oficiais do clube.
“Para este novo ciclo, o Sport Lisboa e Benfica anuncia que Mário Branco será o novo diretor geral para o futebol, iniciando formalmente funções no dia 14 de julho, aquando do regresso ao trabalho da equipa principal. Mário Branco apresenta um currículo vasto no futebol internacional, com um profundo conhecimento do futebol português e provas dadas em vários campeonatos europeus. O clube deseja a Lourenço Coelho e a Mário Branco – que têm vindo em conjunto a planear a nova época ao longo destas semanas – as maiores felicidades para esta nova etapa nas suas vidas profissionais”, acrescentou.
Aos 49 anos, Mário Branco regressa a Portugal depois da passagem pelos turcos do Fenerbahçe. No papel de dirigente, que assumiu após terminar a carreira de olheiro em 2011/12 nos romenos do Asteras Triplosi, o português foi gestor de ativos do Leixões, diretor geral da SAD dos romenos do Astra Ploiesti, diretor de futebol do Astra Giurgiu e diretor de Estoril, Hajduk Split (Croácia), PAOK (Grécia) e Famalicão, numa carreira extensa de desafios que chega agora a um ponto de entrar na estrutura do Benfica.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 8.º e último episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui e o sétimo aqui]