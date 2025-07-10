A adesão formal de Timor-Leste à Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) vai acontecer em 26 de outubro, durante a cimeira de chefes de Estados a realizar na Malásia, anunciou esta quinta-feira a diplomacia timorense.

“Quero informar que no dia 26 de outubro passaremos formalmente a ser membros de pleno direito da ASEAN”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Bendito Freitas, citado numa publicação do ministério na rede social Facebook, após ter participado na 58.ª reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da organização, que decorreu em Kuala Lumpur, na Malásia.

O ministro timorense salientou também que a posição de Myanmar (antiga Birmânia), que manifestou estar contra a adesão, porque Timor-Leste “não adere ao princípio de não interferência em assuntos internos consagrada na carta da ASEAN”, não vai bloquear o processo.

Na sequência do golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2021, Myanmar foi sancionado e não participa nas cimeiras de chefes de Estado e de Governo, nem nos encontros ministeriais. Os líderes da ASEAN aprovaram em abril de 2021 um consenso de cinco pontos para a junta militar no poder em Myanmar aplicar, mas que até ao momento não foi implementado.

“A delegação de Myanmar pediu ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Timor-Leste que escrevesse uma carta ao seu homólogo em Myanmar, de forma a reforçar a nossa cooperação e a boa vontade no trabalho conjunto para uma parceria futura,” acrescentou Bendito Freitas.

Os estados-membros da ASEAN chegaram a um acordo de princípio em novembro de 2022 para integrar Timor-Leste na organização regional, passando o país a ter estatuto de observador e a poder participar em todas as reuniões, incluindo nas cimeiras.

Em maio, durante a última cimeira de chefes de Estado, foi anunciado que a adesão plena seria concretizada em outubro.

A ASEAN foi criada em 1967 pela Indonésia, Singapura, Tailândia, Malásia e Filipinas e tem como objetivo promover a cooperação entre os estados-membros para garantir a paz, a estabilidade e o desenvolvimento económico, social e cultural da região.

Integram também a ASEAN o Brunei Darussalam, Camboja, Laos, Myanmar e Vietname.