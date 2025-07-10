O escândalo começou a rebentar no verão de 2021 e rebentou de vez na semana passada. Thomas Partey, médio de 32 anos que acabou de terminar o contrato que o ligava ao Arsenal, foi formalmente acusado de cinco crimes de violação e um outro de agressão sexual e terá de se apresentar em tribunal no início de agosto. O problema? A FA, a Premier League e o Arsenal souberam das alegações dez meses antes de o jogador ser detido e nada fizeram.

Para explicar tudo é preciso recuar até julho de 2022. Na altura, sem nomear o atleta em questão, a Polícia Metropolitana de Londres anunciou que tinha detido um homem de 29 anos na sua “milionária mansão” durante uma operação de grande envergadura que ocorreu de madrugada. A comunicação social inglesa apressou-se a confirmar que se tratava de um jogador da Premier League e, ao fim de 15 horas de interrogatório, este foi libertado sob fiança e com suspeitas de ter violado mais do que uma mulher.

Os desenvolvimentos surgiram nos dias seguintes. Para além do que já se sabia, que o jogador em questão tinha 29 anos e vivia numa mansão de um luxuoso bairro de Londres, acrescentaram-se os pormenores de que era internacional pelo próprio país, de que estaria de forma quase certa no Campeonato do Mundo do Qatar, que decorreria no final do ano, e de que os episódios em causa teriam ocorrido durante umas férias passadas na zona do Mediterrâneo.

Juntando todos os pormenores, as redes sociais depressa começaram a ventilar o nome de Thomas Partey: tinha 29 anos, vivia num luxuoso bairro de Londres, é internacional pelo Gana e estaria no Mundial do Qatar, para onde a seleção africana já estava apurada. Ainda assim, de forma oficial, o médio que também passou pelo Atl. Madrid nunca foi nomeado como o jogador em causa e continuou a treinar e a jogar, totalmente inserido na equipa de Mikel Arteta. Na altura, sem se identificar como o Arsenal, o próprio clube fez uma declaração anónima à comunicação social para explicar o porquê de não afastar o atleta.

“Estamos a par das alegações que estão sob investigação policial. Confirmámos que o jogador nega as alegações e foi libertado sob fiança mediante o resultado dos interrogatórios. Não existe uma acusação formal e o jogador pode cumprir os compromissos profissionais, incluindo viajar. Levamos os nossos compromissos e responsabilidades a sério e seguimos as nossas políticas e procedimentos de segurança. Vamos manter este assunto sob consideração e revisitá-lo se as circunstâncias mudarem”, indicou, na altura, fonte oficial do emblema.

Ora, três anos depois e dias após o fim do contrato com o Arsenal, Thomas Partey foi mesmo acusado de violação e crime sexual — e o jornal The Telegraph garante então que FA, Premier League e Arsenal estavam totalmente a par das alegações quando ainda faltavam dez meses para o médio ganês ser detido e interrogado. Em comunicado oficial, o clube inglês limitou-se a sublinhar que Partey já não é jogador do Arsenal desde o dia 30 de junho e mostrou-se “impossibilitado de realizar comentários adicionais” devido à investigação que ainda está a decorrer.

Certo é que a atitude do Arsenal, de forma particular, está a causar desagrado junto dos adeptos e do universo generalizado do futebol inglês — principalmente por ser tão contrastante com o que fizeram Manchester City e Manchester United com os casos de Benjamin Mendy, Mason Greenwood e Antony, envolvidos em casos de alegações, acusações e investigações sobre violações, abuso sexual e violência doméstica.