O jogador da Premier League que foi detido sob acusação de três crimes de violação a duas mulheres diferentes não será suspenso pelo clube que representa. Sem que ainda não seja conhecida a identidade do atleta ou o clube em questão, fontes oficiais do emblema confirmaram à BBC que o jogador poderá continuar a “cumprir os compromissos profissionais”.

“Estamos a par das alegações que estão sob investigação policial. Confirmámos que o jogador nega as alegações e foi libertado sob fiança mediante o resultado dos interrogatórios. Não existe uma acusação formal e o jogador pode cumprir os compromissos profissionais, incluindo viajar. Levamos os nossos compromissos e responsabilidades a sério e seguimos as nossas políticas e procedimentos de segurança. Vamos manter este assunto sob consideração e revisitá-lo se as circunstâncias mudarem”, indicou o clube.

