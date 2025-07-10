A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher, de 44 anos, suspeita de quatro crimes de incêndio florestal ocorridos no início do mês, na zona de Oleiros, distrito de Castelo Branco.

“Os incêndios foram ateados com recurso a um isqueiro, numa zona com vasta mancha florestal próxima a habitações e só não ganharam proporções mais gravosas pela rápida intervenção dos bombeiros voluntários de Orvalho”, explicou a PJ, em comunicado. A alegada autora dos quatro crimes de incêndio florestal foi identificada e detida através da Diretoria do Centro.

Nesse período verificavam-se condições de risco máximo de incêndio, com temperaturas a rondar os 35º e baixa humidade relativa, propícias a causar incêndios de grandes dimensões. A mulher vai ser presente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

Durante a investigação, a PJ contou com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições em Espaço Rural do Centro, do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR da Sertã e da GNR de Oleiros.