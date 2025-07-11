Ficaram em prisão preventiva dois dos cinco detidos da operação Nexus da Polícia Judiciária, de combate à corrupção e à fraude na obtenção de subsídio de fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A informação consta num comunicado do Conselho Superior da Magistratura, que cita como motivos “os perigos de perturbação do decurso do inquérito” e de “conservação e veracidade da prova”.

Na mesma nota refere-se que no caso das outras arguidos foi decretada a “suspensão do exercício de profissão/funções”. O tribunal decretou também a proibição de contactarem entre si, com os demais arguidos, testemunhas já inquiridas e com todo e qualquer funcionário de um grupo comercial.

No âmbito da operação Nexus foram levadas a cabo 103 buscas domiciliárias e não domiciliárias, em várias zonas do território nacional, “em empresas privadas, designadamente de fornecimento e de comercialização de hardware e software informático, bem ainda como em pessoas coletivas públicas, em instituições de ensino secundário e superior público, em concessionárias de serviços públicos, em empresa de capitais exclusivamente públicos, em unidades de saúde, numa fundação de utilidade pública e numa agência de viagens”, referiu a PJ.

As buscas decorreram nomeadamente na Universidade do Porto, como noticiou o Observador. Outros organismos alvos de buscas serão o Banco de Portugal, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a Casa da Música, a Águas de Douro e Paiva, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, a Universidade de Coimbra, o ISCTE e também a Brisa, segundo avançou o Expresso.

A investigação teve origem em “participação de graves irregularidades em procedimentos aquisitivos públicos de material informático e de cibersegurança, por parte de instituição de ensino superior público do Norte, no âmbito de projetos financiados pelo PRR, e centrou-se na atividade de um grupo empresarial nacional que se dedica à importação, exportação, promoção e comercialização de hardware e software informático”.