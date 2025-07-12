O Presidente português enalteceu este sábado a sua visita a São Tomé e Príncipe, considerando que “era impossível correr melhor”, e anunciou que os primeiros-ministros são-tomense e português vão reunir-se em breve, tendo na agenda a ajuda financeira.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas num balanço da sua visita oficial a São Tomé e Príncipe para as comemorações dos 50 anos da independência, realçou que “Portugal esteve em força” a celebrar esta data histórica, com representação também do Governo e da Assembleia da República.

Nesta ocasião, anunciou que “o senhor primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe [Américo Ramos] estará dentro de dias, ainda antes das férias de verão, com o senhor primeiro-ministro de Portugal [Luís Montenegro], precisamente porque é importante ver como ajudar no plano nomeadamente financeiro São Tomé e Príncipe”.

Sobre as comemorações da independência, salientou que foi “o único chefe de Estado presente” e que esteve acompanhado pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, pela secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Ana Isabel Xavier, e por deputados dos sete grupos parlamentares na Assembleia da República: PSD, Chega, PS, IL, Livre, PCP e CDS-PP.

“Isto não aconteceu com mais ninguém”, realçou o Presidente da República. Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, nos contactos feitos durante esta visita “ficou patente o relacionamento espetacular” entre a comunidade portuguesa residente neste país e o povo de São Tomé, “e a inter-relação a todos os níveis, em todos os domínios que existe”.

O chefe de Estado destacou a cooperação “na educação, na saúde, no desenvolvimento económico, na vida empresarial, na componente social”.

“Não podia ter corrido melhor, esse é o balanço que se faz. Não é que nos outros países não tenha corrido muito bem, mas aqui era impossível correr melhor”, considerou.

Neste sábado de manhã, Marcelo Rebelo de Sousa e a restante comitiva portuguesa assistiram ao Ato Central das Comemorações dos 50 Anos da Independência de São Tomé e Príncipe, na Praça da Independência, no centro da capital do país.

No fim da cerimónia, em breves declarações aos jornalistas, o chefe de Estado português saudou este dia de “grande alegria para todos, para São Tomé e Príncipe, por estes 50 anos excecionais”, e também “uma grande alegria para Portugal”.

“E agora é mais 50 anos, mais 50, mais cem, mais mil. Merecem tudo”, acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou na sexta-feira a São Tomé e regressará a Portugal no domingo.

São Tomé e Príncipe tornou-se independente em 12 de julho de 1975, após cinco séculos de domínio colonial português.