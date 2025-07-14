A GNR deteve 13 homens e três mulheres nos concelhos de Aljustrel e Alcácer do Sal por suspeita de crimes de tráfico de droga no âmbito de uma investigação que durava há cerca de dois anos, divulgou esta segunda-feira.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) indica que os suspeitos, com idades entre os 22 e os 53 anos, foram detidos na quinta-feira, também por suspeita de crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais e detenção de arma proibida.

No decorrer da operação, que contou com o envolvimento de 160 militares, a GNR deu cumprimento a 21 mandados de busca, nomeadamente, 13 domiciliárias, cinco em veículos e três em estabelecimentos

Foram apreendidas 3.080 doses de heroína, 2.197 doses de haxixe, 2.155 doses de cocaína, oito botijas de óxido nitroso, seis carabinas, quatro pistolas, três revólveres, três réplicas de arma de fogo, 18 armas de ar comprimido, três catanas e um punhal.

A GNR também apreendeu 30 bastões extensíveis, 244 munições, cinco automóveis, três motociclos, duas trotinetes, dois velocípedes, uma scooter elétrica e dois frascos de amoníaco.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Ourique, no distrito de Beja.