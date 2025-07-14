O poste Neemias Queta, campeão da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) em 2023/24 pelos Boston Celtics, confirmou esta segunda-feira que participará ao serviço de Portugal no Eurobasket2025, que se realiza de 27 de agosto a 14 de setembro.

“Desde que nos qualificámos, logo no fim do jogo [em fevereiro] falei logo com o Brad [Brad Stevens, “general manager” dos Boston Celtics] no dia seguinte e disse que queria vir jogar por Portugal e ele disse que o ideal era mesmo eu vir jogar. Ele quer que nós venhamos jogar para o nosso país, representar o nosso país e acho que me vai ajudar imenso, não só para a seleção como para eu me poder preparar para a próxima época”, disse o basquetebolista em declarações à agência Lusa.

Neemias Queta, que se encontra em Portugal como impulsionador do evento Neemias Queta Training Camp, cuja segunda edição se realiza no Pavilhão da Quinta dos Lombos, em Carcavelos, prepara-se para se juntar à equipa de Portugal que prepara a participação no EuroBasket2025.

A formação das “quinas” vai defrontar a Sérvia, de Nikola Jokic, a coanfitriã Letónia, de Kristaps Porzingis, a República Checa, a Turquia e a Estónia no Grupo A, em Riga, e estreia-se em 27 de agosto, frente aos checos. Depois, os comandados de Mário Gomes defrontam os sérvios (29 de agosto), os turcos (30 de agosto), os letões (1 de setembro) e os estónios (3 de setembro).

Queta, que apenas soma dois jogos na seleção principal portuguesa, faz parte da lista dos 15 pré-convocados divulgada pelo selecionador Mário Gomes, que ainda será reduzida para 12.

“Acho que, acima de tudo, temos de ir de jogo a jogo, ser competitivos e tentar ganhar cada jogo. Vamos a isso, não somos favoritos, nem de perto, mas acho que temos, acima de tudo, uma equipe bastante coesa. Estamos há muitos anos a jogar juntos, quer seja na seleção, seja nos clubes e já temos muito entrosamento, o que não vai faltar é a fome de vencer”, prometeu o basquetebolista, que este domingo cumpriu 26 anos.

Para conseguir o apuramento para os oitavos de final, que se realizam em Riga, como toda a fase a eliminar, Portugal vai ter de ficar num dos quatro primeiros lugares. Depois da competição europeia de seleções, Queta regressará aos EUA para disputar a NBA pelos Boston Celtics, onde se encontra com agrado face à “confiança” que lhe é transmitida.

“Acho que sempre foi depositada em mim bastante confiança pelo Brad e o Joe [Mazzulla, treinador dos Celtics] e acho que me têm ajudado imenso para evoluir e crescer. Tenho muito trabalho pela frente e o que quer que seja que venha pela frente para o ano, acho que estou bastante preparado, tanto mentalmente como fisicamente, para poder ser um ano de superação para mim”, completou o basquetebolista português, primeiro e único a chegar à NBA.

Neemias Queta já cumpriu quatro temporadas na NBA, as duas últimas nos Boston Celtics, depois de duas nos Sacramento Kings, equipa que o escolheu na 39.ª posição do “draft” da NBA de 2021.

A seleção lusa conta três participações na fase final, tendo sido 15.ª, entre 18 equipas, em 1951, em França, edição que jogou por convite, nona, entre 16, em 2007, em Espanha, e 21.ª, entre 24, com o pleno de cinco derrotas, em 2011, na Lituânia.

Portugal qualificou-se para o Eurobasket2025 ao vencer o Grupo F da segunda ronda de pré-qualificação, à frente de Bulgária, Roménia e Chipre, e ser terceiro no Grupo A da fase de qualificação, atrás de Israel e Eslovénia e à frente da Ucrânia.

A fase final do Europeu de 2025, que será a 42.ª edição do evento, realiza-se na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia, entre 27 de agosto e 14 de setembro.