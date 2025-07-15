Dez imãs da mesquita de Torre Pacheco, Múrcia, Espanha, reuniram-se na madrugada desta terça-feira com dezenas de jovens marroquinos para lhes pedir que ficassem em casa, para evitar novos tumultos nas ruas, nos quais já foram detidas dez pessoas.

Esta situação ocorreu poucos minutos depois das 22h00 de segunda-feira numa das principais ruas de Torre Pacheco, no bairro de San Antonio, palco dos tumultos das últimas noites, sem incidentes e com uma grande presença dos meios de comunicação social.

Dois porta-vozes dos imãs pediram aos jornalistas para não registarem aquela assembleia improvisada, para a qual pediram autorização à Guardia Civil, e sublinharam que o conflito em Torre Pacheco surgiu devido à chegada de pessoas de fora, porque naquela cidade espanhola povos do Norte de África e espanhóis “sempre se deram muito bem”.

“Nós, os mais velhos, estamos a tentar acalmar os miúdos [referindo-se aos jovens] para que não haja nada e que a violência passe neste momento”, afirmou um dos porta-vozes, que apelou também para que se evite o “racismo”.

“Queremos paz e queremos que a Guardia Civil e a polícia façam o seu trabalho, porque estamos fartos de delinquentes. Não os queremos, não queremos pessoas que atacam um idoso“, sublinhou.

Além disso, explicou que, na sequência da agressão contra o vizinho de 68 anos, na passada quarta-feira, os marroquinos receberam ameaças graves “de pessoas de fora de Torre Pacheco”, razão pela qual insistiram em exigir que as pessoas de fora da cidade não viessem para aqui por uma questão de “paz e sossego”.

Questionado sobre uma manifestação convocada nas redes sociais para esta terça-feira, às 22h00, por grupos de extrema-direita, insistiu na ideia de que, para a tranquilidade da população, deve-se evitar a chegada de agitadores vindos do exterior.

E deu como exemplo a possível presença do líder do grupo Desokupa, que temem que possa, entre outros, fomentar um conflito “mais típico da Síria e do Iraque do que de uma cidade perdida em Múrcia”.

Desde sexta-feira, dia em que começaram os tumultos em Torre Pacheco, uma cidade do sudeste de Espanha, já foram detidas dez pessoas na sequência dos motins anti-imigrantes, três das quais relacionadas com o ataque a um reformado que desencadeou a violência, anunciaram esta terça-feira as autoridades.

“Até ao momento, foram detidas dez pessoas“, declarou Mariola Guevara, delegada do governo central para a região de Múrcia, no X, fazendo o ponto da situação sobre a violência que abalou esta cidade de 40.000 habitantes nos últimos dias.

Guevara referiu que três das pessoas detidas tinham sido detidas no âmbito da investigação ao ataque a um reformado em Torre Pacheco na passada quarta-feira.

Já tinha comunicado a detenção de dois imigrantes que não residiam em Torre Pacheco. Uma terceira pessoa foi detida no País Basco, no norte do país, quando se dirigia para França.

As outras sete pessoas, um cidadão marroquino e seis espanhóis, foram detidas por terem participado nos confrontos que se seguiram. Estão a ser processados pelos crimes de “perturbação da paz”, “ódio” e “ferimento intencional”, acrescentou.

Segundo a delegada do Governo, foram também identificadas cerca de 80 pessoas que participaram nos confrontos, “muitos deles têm um historial de violência” e “a maioria não é de Torre Pacheco”.

A violência foi desencadeada por um ataque na rua a um residente de 68 anos chamado Domingo. Domingo contou aos meios de comunicação social espanhóis, com a cara inchada, que tinha sido atacado sem motivo aparente por três jovens de origem norte-africana.

A agressão levou os grupos de extrema-direita a reunirem-se nas ruas da cidade para atacar pessoas de origem africana, apesar do destacamento de grandes forças de segurança.

“Ontem, já tínhamos destacado 90 membros da Guardia Civil” e “o seu número será aumentado amanhã e nos próximos dias”, explicou o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), 920.000 marroquinos viviam em Espanha em 01 de janeiro de 2024, a maior diáspora em Espanha.