A Google vai investir mais de 3 mil milhões de dólares (cerca de 2,5 mil milhões de euros) no maior acordo hidroelétrico dos EUA com a Brookfield Asset Management, anunciaram esta terça-feira as duas empresas.

De acordo com o comunicado, a Google modernizará duas centrais hidroelétricas na Pensilvânia, como parte de contratos iniciais de compra de energia de 20 anos, que fornecerão até 3.000 megawatts dessa energia renovável.

A Brookfield e a Google vão focar-se inicialmente nos mercados de eletricidade do Atlântico Médio (PMJ, na sigla em inglês) e do Continente Médio (MISO) dos EUA, em estados como Wisconsin, Michigan e Indiana, com flexibilidade para expansão para outras regiões do país.

A chefe de Energia de Data Center do Google, Amanda Peterson Corio, afirmou no comunicado que a colaboração “garantirá o fornecimento de energia limpa na região do PMJ” e acredita que contribuirá para uma rede elétrica “mais forte” para o país.

A PJM é a maior rede elétrica do país, abrangendo treze estados e partes do Centro-Oeste e do Sul, incluindo Nova Jersey e Maryland, bem como o maior mercado de data centers do mundo, localizado no norte da Virgínia.

O objetivo deste acordo é atender à crescente procura de energia por data centers e IA na região, de acordo com o comunicado. “A energia terá de ser fornecida em escala e de diversas fontes para atender à crescente procura por eletricidade decorrente da digitalização e da inteligência artificial”, afirmou o presidente da Brookfield Asset Management, Connor Teskey, em comunicado.