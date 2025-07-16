Um incêndio de grandes proporções deflagrou no recinto do festival de música eletrónica Tomorrowland, na cidade belga de Boom, dois dias antes de as portas se abrirem. O palco principal ficou envolto em chamas e totalmente destruído, noticiou a VRT, citando uma fonte dos bombeiros.

Segundo a organização, o incêndio não provocou feridos. “Estamos concentrados em encontrar soluções para o [primeiro] fim de semana do festival – sexta, sábado e domingo”, lê-se numa nota citada pela emissora.

De acordo com a organização do histórico festival de música eletrónica, o parque de campismo (DreamVille) abrirá na quinta-feira e “estará pronto”, como planeado. Mantêm-se também todas as atividades previstas em Bruxelas e Antuérpia para os festivaleiros do pacote global (Global Journey).

O palco principal do Tomorrowland tem, normalmente, mais de 40 metros de altura e mais de 150 metros de largura, contando ainda com centenas de painéis de vídeo e milhares de luzes, bem como material pirotécnico incorporado. É 100% construído localmente.

???? | ÚLTIMA HORA: Se incendia el escenario principal de Tomorrowland en Boom, Bélgica, a horas del inicio del festival. pic.twitter.com/1kQwmDI8c1 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) July 16, 2025

Cerca de mil trabalhadores estariam no recinto para tratar dos últimos preparativos do festival, que começa dia 18 de julho e termina a 27, informou um porta-voz do Tomorrowland.

Para este ano, são esperadas 400 mil pessoas nos dois fins de semana do festival, o próximo (18 a 20 de julho) e o seguinte (25 a 27 de julho).

O Ministério Público da Antuérpia pediu a abertura de uma investigação às causas do incêndio, que nesta altura está a ser classificado como não intencional. “Um perito em incêndios será designado para visitar o local para fazer observações iniciais e tentar determinar a causa do incêndio. A investigação judicial sobre a origem do incêndio está a decorrer”, lê-se num comunicado publicado na sua página.

Texto atualizado com a informação de que não houve feridos e a abertura da investigação às causas do incêndio