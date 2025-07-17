A partir das 00h30 deste sábado, dia 19 de julho, a Rádio Observador passa a emitir em 92.8 FM na Grande Lisboa. Uma mudança que se prende com a necessidade de melhorar ainda mais a experiência de escuta na capital, onde a estação conquistou um novo recorde ao atingir os 3,4% de audiência acumulada de véspera no mais recente Bareme Rádio.

À hora prevista, a emissão na Grande Lisboa migra da frequência 93.7 (Amadora) para os 92.8 (Loures) sem que seja necessário reajustar a grande maioria dos rádios dos carros, uma vez que o sistema RDS procura automaticamente o melhor sinal disponível e fixa a nova frequência. Este sistema está presente numa larga maioria dos equipamentos montados nos automóveis. Já nos rádios de casa ou do escritório, aí será necessário fixar a nova frequência.

Com este avanço, a Rádio Observador abre um novo centro emissor em Loures, que permitirá melhorar a qualidade e alcance do sinal da estação, que nasceu há 6 anos, só na região de Lisboa e que, entretanto, se expandiu ao Grande Porto, Aveiro, Viseu, Leiria, Santarém e Oeste. Um percurso marcado pelo crescimento da marca e da audiência.

A Rádio Observador pode ser ouvida em todo mundo através da emissão online e em FM nestas sete frequências: Grande Lisboa (92.8 e 98.7 fm), no Grande Porto, Braga e Aveiro (em 98.4 e 88.1), no Ribatejo (em 92.6), no distrito de Leiria (em 94 fm) e na região de Viseu em 91.2. A 27 de junho completou o sexto aniversário.