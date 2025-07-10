A Rádio Observador atingiu novo recorde de audiência nacional, com 2,1% de Audiência Acumulada de Véspera (AAV). Melhora assim o resultado alcançado em junho do ano passado, ao aumentar o número de ouvintes “de véspera” de 177 mil para 179 mil. Estes dados referem-se a junho deste ano e foram divulgados esta quinta-feira no Bareme Rádio da Marktest. Consegue ainda um novo máximo no reach semanal, com 4,5%, o que representa cerca de 391 mil ouvintes.

A Rádio Observador atinge também o melhor resultado de sempre nas regiões Litoral Centro, com 2,5% de AAV, e no Litoral Norte, com 2,1% de AAV. E, pela primeira vez, fica à frente da TSF em quatro das seis regiões Marktest. Em Lisboa, consegue 3,4% de AAV contra 3,2% da TSF. No Litoral Norte, a Rádio Observador regista 2,1% e a TSF 2,1% de AAV. No Litoral Centro, 2,5% de AAV para a estação que acaba de celebrar o sexto aniversário e a TSF 2,1%. Esta ronda termina a Sul, com 1% de AAV para a Rádio Observador vs 0,9% da TSF. De resto, a distância entre as duas rádios de informação nunca foi tão curta, com a TSF a manter uma vantagem a nível nacional de 0,8 pp e a ficar no valor mais baixo de AAV dos últimos 6 anos, com 2,9%.

Nos últimos meses, a Rádio Observador expandiu a cobertura à região de Viseu numa tentativa de conseguir chegar em FM ao maior número de ouvintes. Os números agora divulgados servem de barómetro oficial das audiências e são a referência usada pelo mercado.

A Rádio Observador pode ser ouvida em todo mundo através da emissão online e em FM nestas sete frequências: Grande Lisboa (98.7 e 93.7 fm), no Grande Porto, Braga e Aveiro (em 98.4 e 88.1), no Ribatejo (em 92.6), no distrito de Leiria (em 94 fm) e na região de Viseu em 91.2. A 27 de junho completou o sexto aniversário.