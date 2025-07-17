Uma TAC realizada em Málaga a uma estátua de Nossa Senhora de Fátima, antes de ser restaurada, detetou uma pequena cápsula que pode conter uma mensagem ou documento relacionado com o seu criador, o escultor português José Ferreira Thedim.

A estátua de madeira foi esculpida na década de 1940 pelo escultor português José Ferreira Thedim, que também criou a imagem original venerada no Santuário de Fátima, em Portugal, em 1920.

Esta réplica de Málaga, considerada de grande valor patrimonial e artístico, para além de espiritual, possui um selo oficial de autenticidade que atesta a sua proveniência e relevância, noticiou na quarta-feira a agência Efe.

Na década de 1940, foram produzidas apenas doze réplicas oficiais desta imagem da Virgem, destinadas a viajar pelo mundo em missão evangelizadora. Após o cumprimento da missão, todos regressaram ao santuário de Fátima, exceto a imagem que chegou a Málaga.

Por desejo expresso do então bispo, Ángel Herrera Oria, permaneceu na cidade do sul de Espanha e, desde então, é popularmente conhecida como “La Peregrina” (“A Peregrina”, em português).

A tomografia computorizada (TAC), segundo a agência EFE, foi realizada como etapa preliminar do processo de restauro, para determinar o seu estado de conservação e garantir uma intervenção respeitosa na estrutura original.

Este trabalho está a ser realizado para assinalar o 75.º aniversário da chegada da imagem a Málaga. Durante o exame, os especialistas detetaram uma pequena cápsula dentro da estátua, que pode conter uma mensagem ou documento relacionado com a sua autoria.

O objetivo do exame passa por detetar deterioração, doenças materiais e possíveis ataques de insetos e parasitas.

O exame foi realizado por profissionais da Unidade de Diagnóstico por Imagem do Hospital HM Málaga, que utilizaram a tecnologia de alta resolução que permite o estudo da estrutura interna sem necessidade de intervenção física.