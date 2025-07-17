Um incêndio de grandes proporções num centro comercial, em Kut, no Iraque, fez “cerca de 50” vítimas – embora as autoridades não esclareçam quantas destas vítimas são mortais e quantas dizem respeito a feridos. A informação, ainda escassa, foi transmitida por um governador da província iraquiana que foi citado pela agência pública de notícias INA.
“O número de vítimas atingiu cerca de 50 pessoas, entre mártires e feridos, no trágico incêndio num grande centro comercial”, disse o governador da província de Wasit, Mohammed al-Miyahi, à INA.
Estão a circular nas redes sociais vídeos que mostram as chamas que envolveram este centro comercial, que tem cinco andares, com os bombeiros e equipas de emergência a tentarem controlar o alastrar do fogo e resgatar as pessoas que estavam no interior do edifício. Não é conhecida, para já, a causa que originou este incêndio.
The first moments of the fire at the hypermarket mall in Kut#Iraq_News #Kut #fireaccident pic.twitter.com/BdYOixMgvM
— Alahad TV-EN (@ahad_en) July 17, 2025