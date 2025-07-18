A empresa portuguesa Atelier SAMTHIAGO vai integrar o projeto “Memorias y Patrimónios” para recuperar o património histórico de Valência, em Espanha, destruído pelas chuvas torrenciais e inundações em outubro de 2024, foi revelado esta sexta-feira.

Em comunicado, a empresa de Viana do Castelo, especializada em recuperação de património, explicou que integra este projeto enquanto parceiro nas intervenções de conservação e restauro, mas também como entidade cofinanciadora.

O projeto tem um plano de execução previsto até março de 2026, referiu.

Segundo o Atelier SAMTHIAGO, o projeto “Memorias y Patrimonios” irá contribuir para a recuperação de bens pessoais de valor histórico, artístico, documental e social.

Este evento climatérico extremo, que fez mais de 220 mortos, também causou danos significativos no património cultural, apontou.

“Alguns bens foram completamente perdidos e alguns monumentos e objetos históricos carecem de recuperação urgente, pois a degradação mantém-se e avança ativamente“, explicou.

Este projeto, financiado pelo Ministério da Cultura e do Desporto de Espanha e desenvolvido pela Associação de Conservadores Restauradores de Espanha (ACRE), conta com a colaboração de uma série de parceiros, através da assessoria e intervenção de profissionais de conservação e restauro, fomentando ainda o voluntariado da comunidade de especialistas e a ação social.

“O financiamento disponível e a colaboração em rede de empresas especializadas para intervir neste património possibilitam as intervenções sem qualquer tipo de custos para os cidadãos e para os municípios afetados: Paiporta, Torrent, Aldaia, Alaquàs e Picanya”, ressalvou.

A empresa Atelier SAMTHIAGO esteve envolvida na recuperação da Catedral de Santiago de Compostela, em Espanha, em 2021.

A 29 de outubro de 2024, várias regiões de Espanha, entre as quais a Comunidade Valenciana, estiveram sob a influência de uma “depressão isolada em níveis altos”, um fenómeno meteorológico conhecido como DANA (DINA em português), que provocou chuvas torrenciais, inundações e avultados prejuízos.

Além das vítimas mortais, que foram mais de 224, o temporal causou danos em habitações, infraestruturas de abastecimento, comunicações e transportes.