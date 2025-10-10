A agência espanhola de meteorológica baixou o alerta de chuva para a costa sul de Alicante e Campo de Cartagena, na Região de Múrcia, de vermelho para laranja pelas 19h00 (18h00 em Lisboa). O temporal provocado pela depressão isolada em níveis altos (DANA), batizada de “Alice”, causou evacuações, cortes de estradas e perturbações nas comunicações na Região de Múrcia e na Comunidade Valenciana.

De acordo com o El País, em Cartagena, a Câmara Municipal informou que 101 pessoas foram retiradas de casa devido às chuvas, a maioria provenientes do parque de campismo Villas Caravaning, e o restante das zonas de Bahía Bella e Algameca Chica. A presidente da câmara, Noelia Arroyo, explicou que alguns moradores recusaram abandonar as suas casas, apesar dos avisos de evacuação, permanecendo “sob a sua responsabilidade”.

Dana Alice????

????Avisos rojos en zonas del sur de Alicante y este de la Región de Murcia. Peligro extraordinario por lluvias torrenciales. ¡Precaución!

????Avisos naranjas en otras zonas de la Comunitat Valenciana y Región de Murcia: peligro importante. Posibles impactos graves. pic.twitter.com/jgSBtqRzbE — AEMET (@AEMET_Esp) October 10, 2025

☔♾️ Lluvias más persistentes que torrenciales.

Lloverá seguramente durante muchas horas lo que puede dar lugar a importantes acumulados y eso mantiene alerta a nuestros expertos, pero no se espera una intensidad extrema. ???? Estas lluvias serán, en general, beneficiosas.

????️… pic.twitter.com/nxAxky8ccF — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) October 7, 2025

Foram também retirados os trabalhadores da fábrica de Navantia, situada junto à ribeira de Benipila em Cartagena. O município disponibilizou vários espaços para acolher os deslocados, incluindo o pavilhões desportivos e edifícios municipais.

O presidente da Região de Múrcia, Fernando López Miras, deslocou-se na manhã desta sexta-feira a Cartagena para coordenar os trabalhos com a autarca local. O dirigente apelou para que a população tenha “prudência” e evite deslocações desnecessárias, lembrando que o aviso vermelho se mantém até à meia-noite.

⛈️ Fuertes precipitaciones en este momento entre el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante ???? ???? Oliva, Ondara y Denia – 10:15h – Redes pic.twitter.com/aq5PZgK0TG — VOST Comunitat Valenciana (@VOSTcvalenciana) October 10, 2025

Até às 13h00 (12h00 em Lisboa), o serviço regional de emergências 112 recebeu 205 chamadas relativas a 189 ocorrências, maioritariamente em Cartagena e Múrcia, relacionadas com inundações ligeiras e vias cortadas. Não há registo de feridos.

Entretanto, a Direção-Geral de Trânsito informou, na rede social X, que todas as estradas que estavam cortadas já foram reabertas, embora se mantenha o alerta para a condução nas zonas afetadas.

????⛈️En estos momentos no hay carreteras cortadas por las lluvias. ????Aún así, les pedimos precaución ante los avisos de nivel rojo y naraja de la @AEMET_Esp. ⚠️Eviten circular por las zonas afectadas y consulten la información del tiempo y del tráfico. https://t.co/oks6evYfkF — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 10, 2025

A Aemet prevê chuvas de até 180 litros por metro quadrado no período de 12 horas no litoral sul de Alicante e no Campo de Cartagena, podendo ocorrer queda de granizo e rajadas fortes de vento. A Confederação Hidrográfica do Júcar garantiu, segundo o El País, que a situação das albufeiras sob a sua gestão é “de normalidade”, sem registo de caudais acima dos limites, embora tenha apelado à máxima precaução perante o risco de cheias repentinas.

Actualització: pluja de divendres fins a les 12:30 h ????️ Regada generosa a tot el Golf de València. Tenim registres de més de 100 l/m² a la Safor i el nord de la Marina Alta, en alguns moments amb intensitat torrencial. També més de 70 en punts de la Costera i la Vall d'Albaida. pic.twitter.com/AKF9gd3pJK — AVAMET (@avamet) October 10, 2025

????Actualización #DanaAlice | Viernes 10 ????10.30 h ➡️Las precipitaciones más intensas se están registrado en Alicante y en el litoral de Valencia. ????️Acumulados en las últimas 12 horas:

➖Villalonga 79,20 mm

➖Rótova 62,20 mm

➖Ontinyent 41,60 mm

➖Picassent 37 mm Sigue ???? pic.twitter.com/1Wt2mraDbR — Confederación Hidrográfica del Júcar (@CHJucar) October 10, 2025

As aulas foram suspensas em várias localidades e os bombeiros continuam a realizar operações de limpeza em zonas urbanas inundadas. As autoridades mantêm todos os serviços de emergência mobilizados e recomendam à população que permaneça em casa até que as condições meteorológicas melhorem.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a depressão Alice não deverá chegar a Portugal continental. Entre esta sexta-feira e sábado, apenas se preveem aguaceiros dispersos no Sul, principalmente nas regiões interiores, e a possibilidade de trovoadas isoladas.