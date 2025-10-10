A agência espanhola de meteorológica baixou o alerta de chuva para a costa sul de Alicante e Campo de Cartagena, na Região de Múrcia, de vermelho para laranja pelas 19h00 (18h00 em Lisboa). O temporal provocado pela depressão isolada em níveis altos (DANA), batizada de “Alice”, causou evacuações, cortes de estradas e perturbações nas comunicações na Região de Múrcia e na Comunidade Valenciana.

De acordo com o El País, em Cartagena, a Câmara Municipal informou que 101 pessoas foram retiradas de casa devido às chuvas, a maioria provenientes do parque de campismo Villas Caravaning, e o restante das zonas de Bahía Bella e Algameca Chica. A presidente da câmara, Noelia Arroyo, explicou que alguns moradores recusaram abandonar as suas casas, apesar dos avisos de evacuação, permanecendo “sob a sua responsabilidade”.

Foram também retirados os trabalhadores da fábrica de Navantia, situada junto à ribeira de Benipila em Cartagena. O município disponibilizou vários espaços para acolher os deslocados, incluindo o pavilhões desportivos e edifícios municipais.

O presidente da Região de Múrcia, Fernando López Miras, deslocou-se na manhã desta sexta-feira a Cartagena para coordenar os trabalhos com a autarca local. O dirigente apelou para que a população tenha “prudência” e evite deslocações desnecessárias, lembrando que o aviso vermelho se mantém até à meia-noite.

Até às 13h00 (12h00 em Lisboa), o serviço regional de emergências 112 recebeu 205 chamadas relativas a 189 ocorrências, maioritariamente em Cartagena e Múrcia, relacionadas com inundações ligeiras e vias cortadas. Não há registo de feridos.

Entretanto, a Direção-Geral de Trânsito informou, na rede social X, que todas as estradas que estavam cortadas já foram reabertas, embora se mantenha o alerta para a condução nas zonas afetadas.

A Aemet prevê chuvas de até 180 litros por metro quadrado no período de 12 horas no litoral sul de Alicante e no Campo de Cartagena, podendo ocorrer queda de granizo e rajadas fortes de vento. A Confederação Hidrográfica do Júcar garantiu, segundo o El País, que a situação das albufeiras sob a sua gestão é “de normalidade”, sem registo de caudais acima dos limites, embora tenha apelado à máxima precaução perante o risco de cheias repentinas.

As aulas foram suspensas em várias localidades e os bombeiros continuam a realizar operações de limpeza em zonas urbanas inundadas. As autoridades mantêm todos os serviços de emergência mobilizados e recomendam à população que permaneça em casa até que as condições meteorológicas melhorem.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a depressão Alice não deverá chegar a Portugal continental. Entre esta sexta-feira e sábado, apenas se preveem aguaceiros dispersos no Sul, principalmente nas regiões interiores, e a possibilidade de trovoadas isoladas.