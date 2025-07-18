As autoridades norte-americanas estão a investigar um incidente que ocorreu na manhã desta sexta-feira numa instalação de treino do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles (LASD, na sigla em inglês), localizada na cidade de Monterey Park, avança a ABC.

A situação foi comunicada pouco antes das 7h30 locais (15h30 em Lisboa) e há registo de, pelo menos, três vítimas mortais. A explosão terá ocorrido perto de um carro das forças policiais.

A Procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, garantiu que as autoridades estão no local a investigar o incidente. “Acabei de falar com Bill Essayli [Procurador do Distrito Central da Califórnia] sobre o que parece ser um incidente horrível que matou pelo menos três pessoas num centro de treino policial em Los Angeles. Os nossos agentes federais estão no local e estamos a trabalhar para saber mais”, afirmou na rede social X, apelando para que todos “rezem pelas famílias dos agentes que foram mortos”.

I just spoke to @USAttyEssayli about what appears to be a horrific incident that killed at least three at a law enforcement training facility in Los Angeles. Our federal agents are at the scene and we are working to learn more. Please pray for the families of the sheriff’s… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) July 18, 2025

Os bombeiros de Los Angeles foram mobilizados para o local, mas, até ao momento, não há confirmação sobre o número total de feridos nem dos danos causados. As causas do incidente ainda não são conhecidas.