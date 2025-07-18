O Reino Unido associou-se esta sexta-feira à UE na redução do preço máximo do petróleo russo exportado para tentar reduzir as receitas que estão a financiar a guerra na Ucrânia.

“Juntos, vamos continuar a exercer uma pressão implacável sobre [o Presidente russo, Vladimir] Putin, asfixiando a indústria petrolífera estratégica e cortando o financiamento da guerra ilegal na Ucrânia”, declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros, David Lammy, em comunicado.

Entre o pacote de medidas agora anunciadas pela UE, o 18.º desde o início da guerra, está uma redução do limite máximo do preço das exportações de petróleo bruto russo para 47,6 dólares por barril (40,85 euros), ou seja, menos 15% do que o preço médio de mercado de um barril de petróleo bruto russo. O mecanismo proíbe qualquer companhia petrolífera ou frota marítima de vender petróleo russo acima desse preço, sob pena de sanções.

No final de 2022, o G7 (grupo dos sete países mais industrializados do mundo) decidiu fixar um preço máximo de venda de 60 dólares (51,5 euros) por barril, mas este preço é agora considerado demasiado elevado, tendo em conta o valor atual do petróleo no mercado, que tende a baixar.

Se a descida dos preços do petróleo se confirmar, o novo mecanismo vai permitir seguir a tendência, mantendo-se 15% abaixo do preço médio, um sistema considerado mais flexível e eficaz do que o anterior. O novo limiar será revisto de seis em seis meses para ter em conta a evolução do mercado, ou mesmo antes, se necessário, adiantou um diplomata europeu à agência de notícias France-Presse.

Londres considerou que baixar o valor de mercado do crude russo vai reduzir uma fonte crucial de financiamento do país, cujo setor petrolífero representa cerca de 30% das receitas fiscais, essenciais para a máquina de guerra russa.

O Governo britânico disse que vai dar até 2 de setembro às empresas para se adaptarem, mantendo os limites máximos de preços de 100 dólares (85,8 euros) para os produtos petrolíferos refinados de elevado valor, como o gasóleo e a gasolina, e de 45 dólares (38,6 euros) para os produtos petrolíferos refinados de baixo valor, como o fuelóleo.

Também neste dia, o Executivo britânico anunciou sanções contra três unidades de informações do exército russo e 18 espiões, alegadamente responsáveis por ataques na Ucrânia e operações cibernéticas para “semear o caos e a desordem” na Europa.

As divisões da agência de informações militares russa sancionadas estiveram, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, envolvidas no bombardeamento do Teatro Mariupol, que abrigava centenas de civis, incluindo crianças, quando foi atacado a 16 de março de 2022, e cujo número de mortos continua por esclarecer.

No Reino Unido, a Rússia tentou atacar meios de comunicação social, operadores de telecomunicações, instituições políticas e democráticas, além de infraestruturas energéticas, adiantou.