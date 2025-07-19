Cofre que já guardou a receita dos Pastéis de Belém será exposto pela primeira vez em nova loja

O cofre será, para a designer, a peça chave da nova loja dos Pastéis de Belém que abriu portas no final de junho.”Há uma sala em que ninguém entra, ninguém, só eles, porque é uma receita única que ninguém no mundo pode replicar. Podem tentar, mas nunca vão fazer igual”, diz a designer, que encontrou os cofres nos escritórios da empresa e pediu para que um deles fosse usado no projeto. “Há ideias de que eu não desisto”, brinca Gracinha, que revela que vai ser preciso esperar até setembro para ver a peça exposta. “Eles têm vários andares em cima da pastelaria daquele prédio, que agora vão mudar. Portanto, o cofre tinha coisas lá dentro e eu tive que esperar que tirassem, que vai ser agora em julho e agosto, para poder descer o cofre a esse tempo, por isso é que ele não está lá já.”

A nova loja é mesmo junto ao espaço já conhecido, numa sala com portas para a rua e acesso ao pátio da pastelaria. “Era uma sala branca, não tinha absolutamente nada lá dentro, nenhum pormenor, não havia estuque, não havia madeira, não havia nada”, diz a designer de interiores, que usou objetos históricos para trazer a identidade dos Pastéis de Belém ao projeto, como caixas de ovos de madeira antigas, caixas de chá ou de café. “Gosto muito de fazer obras históricas, sejam elas privadas ou públicas. Para a nossa equipa o essencial é respeitar o legado de um ícone nacional, porque eles estão ali desde 1837. Fizemos uma pesquisa do local e da história arquitetónica não só dos pastéis, mas também de casas icónicas europeias similares aos pastéis em outros contextos. Para mim é essencial ter referências que fazem parte da história do lugar”, explica Gracinha Viterbo, que diz que teve a intenção de passar “da sala branca para uma sala que parece que esteve sempre ali.”