Uma Equipa Multidisciplinar de Gestão de Dados (DATA) vai implementar processos de simplificação de fluxos e tratamento de dados no contexto dos sistemas da Agência para a Integração, Migrações e Asilo {AIMA), segundo deliberação publicada.

A Equipa DATA vai introduzir e desenvolver mecanismos de acompanhamento e controlo dos desvios padrão e apoiar as entidades inspetivas no combate à corrupção e a outras formas de criminalidade, segundo a deliberação assinada pelo presidente do conselho diretivo da AIMA, Pedro Gaspar Portugal.

Os objetivos da Equipa DATA são potenciar o uso estratégico dos dados na AIMA, promovendo a eficiência operacional, assegurando a conformidade legal e reforçando o suporte à decisão, contribuindo assim para uma gestão mais inteligente e orientada por dados.

A equipa é composta por técnicos e especialistas em sistemas e tecnologias de informação e funciona através da combinação de recursos internos, contratação de serviços externos e financiamento da AIMA, do PRR e de fundos de projetos europeus.

Uma outra deliberação da AIMA, também publicada esta segunda-feira, cria ainda uma Equipa Multidisciplinar de Soluções Digitais (UX), com os objetivos de transformar a experiência digital dos utilizadores internos e externos da AIMA, promovendo soluções mais intuitivas, acessíveis e centradas nas necessidades reais dos seus públicos.

Entre as atribuições, à Equipa UX compete analisar, desenvolver e dar resposta às necessidades dos utilizadores internos na utilização dos sistemas da AIMA, de acordo com os padrões de “User Experience e Acessibilidade”.

Tem ainda de promover a adoção interna das novas soluções (formações, guias, onboarding), planear e monitorizar projetos de implementação de soluções digitais e identificar oportunidades de automação e digitalização, a conceção, teste e implementação de soluções digitais simples, escaláveis e user-friendly são ainda algumas das atribuição desta equipa multidiscipliar.

A AIMA tem uma capacidade instalada para 7.000 atendimentos diários e pretende reforçar a resposta com a abertura de novos Centros Locais de Apoio à Integração dos Migrantes (CLAIM), anunciou na quinta-feira Pedro Gaspar Portugal, à margem da inauguração do novo CLAIM do Fundão, o quinto do país com capacidade para recolher dados pessoais.

“Estimamos que no segundo semestre teremos à volta de dez destes centros para reforçar a capacidade”, afirmou, adiantado que existem cerca de 170 espaços CLAIM, orientados para o aconselhamento e encaminhamento, dos quais 90 a funcionar em parceria com as autarquias.

Desde 2006 que o Fundão, no distrito de Castelo Branco, tem um espaço CLAIM.