Serviço de migração moçambicano justifica recusa de entrada a humoristas para espetáculo em Maputo por terem vistos de turismo

O diretor-geral do Serviço Nacional de Migração (Senami) moçambicano justificou esta segunda-feira a recusa de entrada no país a três humoristas, incluindo Gilmário Vemba, por o terem tentado fazer com visto de turismo, quando pretendiam realizar um espetáculo de comédia.

“Vieram ao país mas não obedeceram aos critérios pelos quais vinham. Porque eles vinham para dar um espetáculo, um show. É uma atividade cultural”, disse o diretor-geral, Zainedine Danane, questionado pela Lusa à margem do evento que assinalou os 50 anos do Senami, em Maputo.

O responsável acrescentou que o grupo – além do angolano Gilmário Vemba, também o português Hugo Sousa, o brasileiro Murilo Couto e um produtor português do espetáculo – chegou ao aeroporto internacional de Maputo no domingo, com a intenção de entrar no país com visto de turismo, que é emitido na fronteira após avaliação dos agentes de migração, conforme prevê desde 2023 a legislação moçambicana. Contudo, exclui desse tipo de autorização de entrada as atividades remuneradas, conforme diz ter sido detetado na verificação do Senami.

Zainedine Danane disse que o promotor do evento em causa deveria “ter solicitado” uma credencial para o espetáculo às autoridades competentes moçambicanas, que posteriormente seria utilizada para o pedido de emissão de visto cultural para entrada no país.

“Então, não tendo solicitado esta credencial, é como se esta atividade não existisse. E como é que vais proferir um espetáculo se quem devia, se calhar, autorizar, não tem conhecimento? Estou-me a referir a questões legais”, sublinhou o diretor-geral do Senami, citando as alterações à lei de migração para a emissão de vistos para atividades culturais feitas em 2022.

O Governo português tem estado desde então a acompanhar o ocorrido com os humoristas, que este domingo foram impedidos de entrar em Moçambique e ficaram retidos no aeroporto da capital do país. “O Consulado Geral em Maputo foi contactado e prestou todo o apoio necessário”, informa ao Observador fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que diz que a justificação que as autoridades moçambicanas deram para reter os três humoristas no aeroporto foi a “ausência de visto de trabalho, que alegam deveria ter sido solicitado em Lisboa“. “Estamos a solicitar mais esclarecimentos ao serviço nacional de migração”, informa ainda a mesma fonte oficial.

No domingo, os três humoristas fizeram um vídeo a relatar o ocorrido e a comunicarem que teriam que cancelar o espetáculo “Tons de Comédia” que tinham agendado para às 17h locais no Centro Cultural China Moçambique. Os humoristas terão passado a noite a dormir nos bancos do aeroporto, tendo apanhado um voo para sair do país cerca das 9h desta segunda-feira.

Em comunicado, emitido esta segunda-feira, a agência responsável pelo espetáculo indica que a comitiva do Tons de Comédia foi abordada “por um agente da autoridade, que solicitou os passaportes”, alegando que “lhes seria concedida prioridade devido à proximidade do show”. “No entanto, ao chegarem ao balcão de imigração, o mesmo agente requereu o visto de atividades culturais”, lê-se na nota.

O grupo respondeu que tinha pedido esse visto apenas para o brasileiro Murilo Couto, que não “poderia beneficiar da isenção de visto” e que tinha sido “notificado a apresentar o comprovativo de estadia em Maputo, devidamente carimbado pelo hotel”. “Este documento foi enviado poucos minutos após a sua solicitação, nos dias anteriores à viagem, mas nunca houve qualquer resposta.”

No comunicado, lê-se que a comitiva que os humoristas integravam mostrou-se “disponível para proceder com o visto de fronteira e para efetuar o pagamento correspondente, uma vez que a tabela de preços estava afixada e havia balcões disponíveis para este fim”. Porém, foi solicitado que aguardassem e cerca de uma hora depois foram informados de que “imigração havia pedido que a comitiva fosse ‘devolvida’ a Luanda”.