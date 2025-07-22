Já passaram vários dias, mas as redes sociais continuam a falar do momento em que um casal foi apanhado numa alegada traição pela kiss cam num concerto dos Coldplay em Boston, nos Estados Unidos. Das mascotes da equipa norte-americana de basebol Philadelphia Phillies à página do Lidl em Portugal, vários são os memes que têm sido partilhados online.

Para já, os principais protagonistas do momento, Andy Bryon, que era CEO da tecnológica Astronomer, e Kristin Cabot, diretora de recursos humanos da mesma empresa, mantêm-se em silêncio e ainda não se pronunciaram publicamente. Bryon demitiu-se durante o fim de semana e Pete DeJoy, cofundador e até então diretor de produto, passou a assumir o cargo de CEO interino. Num comunicado, publicado esta segunda-feira, o novo responsável máximo da Astronomer descreve a atenção mediática recebida pela empresa como “surreal”.

“Os eventos dos últimos dias receberam um nível de atenção mediática que poucas empresas — muito menos startups no nosso pequeno canto do mundo de dados de IA [inteligência artificial] — jamais enfrentam”, afirmou. “Os holofotes têm sido incomuns e surreais para a nossa equipa e, embora eu nunca tivesse desejado que acontecesse assim, Astronomer é agora um nome familiar”, salientou Pete DeJoy, acrescentando que a tecnológica nunca “fugiu” a desafios.

Na internet, multiplicam-se os vídeos que mostram o momento em que as mascotes dos Philadelphia Phillies replicam o vídeo captado no concerto dos Coldplay.

????????PHILLIES FANS ERUPT AS PHANATIC MOCKS COLDPLAY KISS CAM Mascot hilariously re-enacts viral moment during Phillies-Angels game. Comes after Astronomer executives placed on leave following affair exposed at Coldplay concert.pic.twitter.com/uCgJg002lX https://t.co/aF7XFC8iXL — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 19, 2025

Noutros jogos, o público que estava nas bancadas também imitou Andy Bryon e Kristin Cabot.

As reações estenderam-se à companhia aérea Ryanair ou até à Netflix, que publicou uma imagem da segunda temporada da série Quarterback, quando Kirk Cousins disse ser fã dos Coldplay.

A página do Lidl em Portugal também não quis ficar para trás e aproveita o momento para falar em “clientes fiéis”, que só “têm olhos para uma coisa”: o folheto com as novidades semanais.

Quanto aos Coldplay, Chris Martin, que brincou logo com a situação ao dizer “ou estão a ter um caso ou são muito tímidos”, voltou a abordar o tema (ainda que indiretamente). No sábado, no primeiro concerto da banda após o vídeo polémico, o vocalista brincou com os fãs e avisou-os do momento em que a câmara ia começar a filmá-los: “Gostaríamos de dizer olá alguns de vocês, que estão na plateia. Como é que vamos fazer isto? Vamos usar as nossas câmaras e colocar alguns de vocês no grande ecrã. Por isso, por favor, se ainda não se maquilharam, maquilhem-se agora”.

[É sábado. No lobby de um hotel de Albufeira um assassino misterioso espera junto ao bar por um convidado especial: representa a Organização para a Libertação da Palestina. Quando o vê entrar, o terrorista dispara quatro tiros e foge. “1983: Portugal à Queima-Roupa” é a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e esta execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. É narrada pela atriz Victoria Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]