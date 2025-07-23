A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi acionada esta quarta-feira à noite para um tiroteio junto ao Time Out Market, no Cais do Sodré, em Lisboa. Ao Observador, a direção nacional desta polícia explicou já na manhã desta quinta-feira que “os disparos foram efetuados na via pública em direção a um cidadão, em possível ajuste de contas“. Os suspeitos colocaram-se de seguida em fuga, não tendo sido possível ainda a sua identificação.

Segundo a polícia, no local foram, no entanto, “localizados invólucros, bem como 2 sacos contendo roupa deixados pelos suspeitos, tendo sido devidamente preservados.”

A PSP confirma não haver registo de feridos ou danos e acrescenta que foi dado conhecimento dos factos ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, tendo em conta a natureza dos crimes.

Disparos assustaram quem estava no Time Out Market

A direção do Time Out Market Lisboa confirmou os disparos, salientando que não foi dentro das suas instalações.

“Segundo relatos de vários colaboradores e pessoas que se encontravam no local, tratou-se de uma luta entre dois grupos, que culminou com um disparo de arma de fogo para o chão”, afirma aquela entidade em comunicado, acrescentando que “não houve quaisquer feridos” resultantes deste incidente.

O ruído causado, adianta a direção do Time Out Market, “gerou, naturalmente, preocupação entre as pessoas que se encontravam nas proximidades”. Contudo, “as autoridades policiais estiveram imediatamente presentes no local durante algum tempo, procedendo à recolha de depoimentos e demais informações sobre o sucedido”.

Aquela entidade realça também que “a atividade do Time Out Market Lisboa regressou de imediato à normalidade, mantendo todos os padrões de segurança para colaboradores, visitantes e lojistas” e recorda que “em onze anos de atividade, nunca houve um único acidente deste género dentro do espaço, nem nas imediações — esta foi a primeira vez e foi fora do espaço”.

“A segurança e o bem-estar de quem nos visita, mais de quatro milhões de pessoas por ano, é prioritária”, conclui.