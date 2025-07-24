Um Eurofighter Typhoon da Força Aérea Espanhola que participava no festival aéreo Aire 25 em San Javier, na região de Múrcia, no domingo, chocou com uma gaivota a alta velocidade e teve de voltar à base. O impacto foi capturado pelo fotógrafo Javier Salguero, que divulgou agora as imagens. A rádio espanhola Cadena Ser adiantou que o piloto ficou ferido.

As imagens mostram claramente o momento do impacto, que quebrou o cockpit da aeronave e obrigou o piloto a interromper a demonstração. Javier Salguero, fotógrafo profissional, publicou recentemente as imagens nas suas redes sociais.

Em entrevista à TWZ, plataforma especializada em defesa e tecnologia militar, Salguero disse que ficou “surpreso” por ter registado o momento. “Disseram pela rádio que [o caça] tinha atingido uma ave e quebrado o cockpit. Nesse momento vi as fotos que tinha e reparei em toda a sequência”, recorda.

Choque avião foraç aérea espanhola com gaivota 7 fotos

O Infodefensa disse que o caça Eurofighter Typhonn, da Ala 11 da Força Aérea, voltou à Base Aérea de Albacete, onde se situa uma das suas oficinas, para reparações. Segundo a Cadena SER, o piloto foi assistido pelos serviços de saúde das Forças Armadas.

Recibido por WhatsApp.

Impacto con ave de un Eurofighter en la exhibición #Aire25

Afortunadamente sin incidencias graves para el piloto. pic.twitter.com/qkjLl3Piqp — ????Controladores Aéreos ???????? (@controladores) June 15, 2025

O festival aéreo Aire 25 assinalou o 40º aniversário, e despedida, da Patrulla Águilla, formação acrobática da Força Aérea Espanhola. Estiveram no evento várias figuras públicas, como o rei Felipe VI e a ministra da Defesa, Margarita Robles.