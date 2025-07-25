O avançado espanhol Pau Víctor, ex-FC Barcelona, é o mais recente reforço do Sporting de Braga, tendo assinado um contrato por cinco temporadas, informou esta sexta-feira o clube minhoto da I Liga de futebol.

O jogador, de 23 anos, custou 12 milhões de euros por 100 % do passe e assina um contrato por cinco temporadas, até 30 de junho 2030, passando a ser o jogador mais caro de sempre que o Sporting de Braga contratou.

A este valor poderão ainda acrescer mais três milhões de euros em bónus coletivos e individuais.

O avançado, que na época passada fez 29 jogos e marcou dois golos pelo FC Barcelona, contribuindo assim para o título de campeão dos catalães, fica blindado com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Pau Victor fez esta sexta-feira os habituais exames médicos e integra de imediato os trabalhos do plantel às ordens do treinador Carlos Vicens.