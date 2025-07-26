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O chefe da agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA) considerou este sábado que a retoma dos lançamentos aéreos de ajuda humanitária sobre Gaza foi uma medida ineficaz face à catástrofe humanitária no território palestiniano.

“Os lançamentos aéreos não vão acabar com a fome que se agrava. São caros, ineficazes e podem até matar civis famintos”, escreveu Philippe Lazzarini, que dirige esta agência que tem uma forte presença na Faixa de Gaza.

Na sexta-feira, um responsável israelita declarou à agência AFP que os lançamentos de ajuda humanitária iriam recomeçar rapidamente na Faixa de Gaza, precisando que os Emirados Árabes Unidos e a Jordânia iriam pilotar esses lançamentos.

A situação humanitária em Gaza deteriorou-se, com organizações internacionais a alertar para um aumento da desnutrição infantil.

“Uma fome provocada pelo homem só pode ser resolvida pela vontade política”, afirmou Lazzarini.

Sem criticar Israel, apelou a que a ONU pudesse intervir “em grande escala e sem obstáculos” em Gaza.

Israel, que combate o movimento islamita Hamas em Gaza desde outubro de 2023, enfrenta uma pressão internacional crescente em relação à situação humanitária no território palestiniano. No final de maio, flexibilizou muito parcialmente um bloqueio total imposto no início de março, que provocou graves carências de alimentos, medicamentos e outros bens de primeira necessidade.

Num comunicado publicado na sexta-feira, o exército israelita afirmou que “Israel não limita o número de camiões que entram na Faixa de Gaza” e que “as organizações humanitárias internacionais e as agências das Nações Unidas” não recolhem a ajuda, uma vez que esta entra no território palestiniano.

Muitas organizações humanitárias que operam em Gaza afirmam há meses que enfrentam restrições e limitações que as impedem de responder à crise humanitária, como limitações nos tipos de alimentos ou restrições administrativas pesadas.

No entanto, as necessidades em Gaza são enormes, de acordo com as ONG e muitos testemunhos recolhidos pela agência AFP no terreno.

O Cogat, um organismo do Ministério da Defesa israelita responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinianos, afirmou este sábado que uma carga de 600 camiões aguardava para ser descarregada pelas organizações internacionais.

Os Emirados, a Jordânia, a França e outros países participaram em lançamentos de ajuda humanitária sobre Gaza em 2024.

Estas operações foram por vezes criticadas, principalmente devido às mortes causadas pela queda de pacotes, mas também porque exigem uma logística complexa para um volume de ajuda limitado.