Um descarrilamento de um comboio no sudoeste da Alemanha provocou vários mortos. De acordo com a imprensa alemã, há registo de três mortos e cerca de 50 feridos, 25 dos quais com gravidade. O comboio regional da Deutshe Bahn descarrilou na tarde deste domingo na região de Bade-Wurtemberg, na fronteira com a Suíça, perto da cidade de Biberach.

Segundo o jornal Bild, estavam 100 pessoas a bordo deste comboio que fazia a ligação entre Sigmaringen e Ulm num trajeto de 90 quilómetros. As autoridades disseram, num primeiro momento, que havia registo de quatro mortos. De seguida, num comunicado de imprensa enviado aos meios de comunicação locais minutos depois, reviram o número em baixa, para três vítimas mortais.

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As primeira imagens do acidente mostram carruagens relativamente pouco danificadas, mas derrubadas numa zona florestal. Ao final da noite, Charlotte Ziller, chefe dos bombeiros de Biberach, afirmou em declarações à Reuters que as operações de resgate tinham sido concluídas, com todos os ocupantes do comboio retirados das carruagens que descarrilaram.

dpa/picture alliance via Getty I

As autoridades estão a investigar as causas do acidente, começando por colocar em cima da mesa a hipótese de se ter tratado de um deslizamento de terras. O ministro da Administração Interna do Estado de Baden-Württemberg, Thomas Strobl, que estava no local do acidente este domingo, disse que “não se pode descartar que a chuva forte e um deslizamento de terras associado” possam ter sido a causa do descarrilamento.

Na manhã desta segunda-feira, várias autoridades locais citadas pela Deutsche Welle admitem que uma conduta de águas residuais a transbordar pode ter causado o descarrilamento do comboio. A polícia da cidade alemã de Ulm informa em comunicado que “as fortes chuvas que caíram na zona do acidente provocaram o transbordar de um “.

“A água provocou um deslizamento de terras no aterro junto aos carris, que por sua vez causou o descarrilamento. Atualmente, não há indícios de influência externa”, explica-se ainda na nota.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, disse estar “consternado” com o acidente e expressou as condolências aos familiares das vítimas. “Estou em contacto próximo com o ministro do Interior e o ministro dos Transportes e pedi-lhes que apoiem as equipas de resgate com todos os meios disponíveis”, escreveu numa mensagem deixada na rede social X.